Incendio di Battipaglia, diossine inferiori al limite di quantificazione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sono disponibili ulteriori risultati degli accertamenti in corso nel territorio comunale di Battipaglia (Sa) in seguito all’incendio divampato nella tarda mattinata dello scorso 24 agosto. Si rimanda ai precedenti aggiornamenti, pubblicati sul sito arpacampania.it, per un quadro completo delle attività finora svolte dall’Agenzia.
Il secondo ciclo del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria effettuato nella zona industriale di Battipaglia evidenzia concentrazioni inferiori al limite di quantificazione della metodica utilizzata (risultato aggiornato allo scorso 27 agosto).
I dati preliminari del monitoraggio di polveri sottili PM10 effettuato con un campionatore posizionato nei pressi del sito dell’incendio, aggiornati allo scorso 27 agosto, non evidenziano superamenti del limite di legge per la media giornaliera, limite che la normativa prevede non debba essere superato più di 35 giorni in un anno (50 microgrammi per metro cubo).

