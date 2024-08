Salernitana in cerca di riscatto, con la Sampdoria l’esordio di Wlodarczyk?

La Salernitana si avvicina all’appuntamento di stasera allo stadio Arechi (inizio ore 20.30) con l’obiettivo di ritrovare certezze dopo la sconfitta subita a Bolzano contro il Sudtirol. E mentre emergono, per bocca dell’a.d. Maurizio Milan che ne parla in un’intervista al Corriere dello Sport, divergenze di vedute con il d.s. Gianluca Petrachi sull’acquisto di Joao Pedro stasera potrebbe essere la prima in B per Szymon Wlodarczyk (si attende il nulla osta). L’attaccante polacco, 21 anni, è stato prelevato dal club austriaco dello Sturm Graz con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Centravanti di presenza, è alto 1 metro e 92 centimetri, è sicuramente bravo nelle dinamiche dei movimenti e nella capacità di aprire spazi. Ma alla Salernitana servono i gol. E, da stasera, una tenuta difensiva all’altezza di una squadra che punta a un torneo tranquillo e senza sorprese negative. Fin qui, tra campionato e Coppa Italia, gli uomini di mister Martusciello hanno subito 7 gol in 3 partite. Troppi.

