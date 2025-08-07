Riqualificati bagni parcheggio Luna Rossa ad Amalfi

Sono stati completati i lavori di restyling dei bagni pubblici all’interno del parcheggio Luna Rossa, uno degli snodi principali di accesso al centro storico di Amalfi.

L’intervento, messo in campo dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha trasformato completamente l’area dei servizi igienici, che oggi si presenta come uno spazio moderno, accogliente e attento all’ambiente, pensato per rispondere alle esigenze di residenti, famiglie e turisti.

“Il restyling, oltre ad un design contemporaneo, porta con sé molte novità. – dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Spiccano gli spazi dedicati alle famiglie, con fasciatoi, seggiolini e lavabi a misura di bambino. Una nuova illuminazione a basso consumo, che valorizza le linee architettoniche e migliora la sicurezza. Rubinetteria con fotocellule, per limitare gli sprechi idrici e promuovere comportamenti responsabili”

La ristrutturazione è stata realizzata utilizzando resine ad alte prestazioni, una scelta che ha permesso di minimizzare le demolizioni e il conferimento in discarica, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale dei lavori. Un approccio sostenibile che si coniuga con un’estetica raffinata, ispirata al movimento delle onde del mare, simbolo e anima di Amalfi.

“Questo intervento rientra in un progetto complessivo di riqualificazione di tutti i bagni pubblici di Amalfi per il quale la nostra Amministrazione ha stanziato più di 150mila euro da fondi di bilancio comunale – sottolinea il consigliere con delega alla manutenzione, Alfonso Apicella – con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza all’altezza della bellezza e della storia della Città. Non si tratta solo di bagni pubblici, ma di un piccolo gesto di civiltà e accoglienza che riflette l’impegno nel voler garantire servizi funzionali, inclusivi e rispettosi dell’ambiente”.

Gli interventi agli altri bagni pubblici gestiti da Sistema Amalfi proseguiranno a partire da settembre: nuovi spazi che accolgono e rispettano: così Amalfi rinnova la sua vocazione turistica con scelte concrete e inclusive.

