Foresta Blu, presentato il progetto a Battipaglia

La coltivazione e la salvaguardia della Posidonia oceanica e della biodiversità sono i cardini di un progetto di volontariato promosso dal Rotary Club Battipaglia del Distretto 2101 e finalizzato per l’informazione scientifica e la divulgazione dei valori ambientali, economici e sociali degli ecosistemi costieri del litorale salernitano.

Denominato Foresta blu, come le praterie di Posidonia oceanica che fanno “respirare il mare”, se ne è parlato in un incontro con gli operatori del giornalismo e della comunicazione web svoltosi nella Sala Marcello Torre di Palazzo S. Agostino, sede dell’Amministrazione provinciale di Salerno.

L’articolazione del relativo programma di attuazione prevede il sostegno alla formazione di personale tecnico scientifico, il coinvolgimento in attività di citizen science e la installazione, da Positano a Sapri, di pannelli stradali con Qrcode attraverso i quali fruire informazioni sul fenomeno dell’erosione costiera, sulle caratteristiche dei fondali marini e delle dune costiere ed apprendere i comportamenti consapevoli ed ecosostenibili per la gestione e cura del proprio ambiente di vita.

Enti locali, esercenti di stabilimenti balneari ed operatori turistici sono chiamati ad attivarsi per sensibilizzare i comportamenti dei fruitori del mare e per promuovere e rivendicare interventi strutturali in difesa delle coste e prevenzione delle erosioni.

Il carattere e valore dell’iniziativa come “service” sono stati ribaditi ed argomentati dal Presidente del Rotary Club di Battipaglia Luigi Bisaccia, che ha sottolineato l’importanza della conoscenza e della consapevolezza come primo passo verso un futuro sostenibile, e dal coordinatore del progetto Orlando Caprino Caprino, Past President dello stesso Club, che ha illustrato gli obiettivi e gli strumenti del progetto e gli effetti benefici sull’ambiente e sull’economia derivanti dalla sua attuazione.

I contenuti pratici e scientifici, curati in collaborazione con la società Econ srl, il Museo Vivo del Mare di Pioppi e la Summer School SeaLab, sono stati illustrati dal biologo marino Paolo Fasciglione e da Valerio Calabrese, direttore del museo.

Il delegato all’Ambiente della Provincia di Salerno Giovanni De Simone ha assicurato la partecipazione e la condivisione della Provincia al progetto impegnandosi al coinvolgimento delle amministrazioni locali e a favorirne l’attuazione.

Il Governatore del Distretto Rotary 2101 Angelo Di Rienzo ha concluso sottolineando l’importanza della risorsa mare e delle 14 bandiere blu della costa salernitana, sintesi di un mare pulito e di servizi, segno di eccellenza che noi come comunità abbiamo il dovere di preservare.

