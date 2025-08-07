Malore in acqua, morta bagnante a Capaccio

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 65 anni originaria di Napoli ha perso la vita mentre faceva il bagno sul litorale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malore improvviso.

Alcuni bagnanti l’hanno notata in difficoltà e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto successo: il cuore della donna aveva già smesso di battere.

La scena si è consumata sotto gli occhi dei familiari e dei presenti, in un clima di sgomento.

Sul posto sono giunti i militari della Capitaneria di Porto di Agropoli e i carabinieri di Capaccio Scalo per effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un arresto cardiaco, forse causato da uno sbalzo termico o da una condizione clinica preesistente.

