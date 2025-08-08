Acque inquinate a Minori, scatta divieto di balneazione

Con l’ordinanza n. 40 firmata e pubblicata oggi, giovedì 7 agosto 2025, il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha disposto il divieto temporaneo di balneazione lungo l’intero tratto costiero del comune, a seguito della comunicazione pervenuta dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania).

Nel documento, l’Agenzia ha segnalato la non conformità dei parametri microbiologici rilevati nelle acque della spiaggia di Minori, giudicate potenzialmente pericolose per l’igiene e la salute pubblica. Da qui la decisione di emanare un provvedimento urgente e precauzionale volto a tutelare bagnanti, residenti e turisti.

Il divieto resterà in vigore fino a quando non sarà trasmesso un nuovo esito analitico favorevole da parte dell’ARPAC, che certifichi il rientro dei valori nei limiti previsti dalla legge. Sarà inoltre necessario documentare alla Regione Campania le misure correttive adottate per eliminare le cause di inquinamento. Solo a quel punto, con apposita comunicazione ufficiale, il Comune potrà procedere con la revoca del divieto.

Il Comune ha già provveduto ad affiggere cartelli informativi lungo la spiaggia e invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente il divieto e a consultare i canali istituzionali per aggiornamenti.

Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza dal monitoraggio effettuato da Goletta Verde di Legambiente, che ha definito “fortemente inquinate” le acque di Minori e quelle alla foce del torrente Reghinna Minor. Un giudizio severo che solleva interrogativi sull’efficacia degli interventi realizzati negli ultimi anni, tra cui il rifacimento della condotta sottomarina, il controllo degli scarichi privati e la manutenzione della foce del torrente.

