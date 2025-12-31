Regione, ecco la Giunta Fico, Bonavitacola c’è

Di
Pietro Pizzolla
-
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori.
Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare
Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio
Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola
Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico
Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
Angelica Saggese: Lavoro, Formazione
Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale
Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE