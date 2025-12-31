Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: ambiente, casa e diritti al centro dell’azione della nuova Giunta Fico

La nomina di Claudia Pecoraro ad assessora della Regione Campania rappresenta un passaggio significativo nel nuovo corso politico avviato dal presidente Roberto Fico. Alla consigliera comunale di Salerno per il Movimento 5 Stelle sono state affidate deleghe strategiche e trasversali: Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità. Ambiti che incidono in maniera diretta sulla qualità della vita dei cittadini campani e che richiedono una visione integrata, capace di coniugare sostenibilità, diritti e sviluppo.

Nel suo comunicato stampa dopo la nomina, Pecoraro ha sottolineato come l’incarico venga accolto «con profondo senso di responsabilità», ringraziando il presidente Fico per la fiducia accordata e definendo il ruolo di assessora «prima di tutto un servizio verso la comunità campana». Un messaggio chiaro, che richiama un’idea di politica intesa non come esercizio di potere, ma come strumento concreto per rispondere ai bisogni dei territori.

Ambiente, casa e diritti: una visione unitaria

Uno dei passaggi più rilevanti della dichiarazione di Claudia Pecoraro riguarda il legame tra le deleghe affidatele. «Casa, ambiente e diritti non sono temi separati, ma pilastri di una stessa idea di giustizia sociale», ha affermato l’assessora. Una visione che appare in linea con le sfide che la Campania si trova ad affrontare: dalla tutela del territorio e delle risorse idriche alla gestione sostenibile dei rifiuti, fino all’emergenza abitativa e alla necessità di garantire pari opportunità e inclusione sociale.

Il ciclo integrato delle acque, in particolare, rappresenta un nodo cruciale per la regione, spesso colpita da criticità infrastrutturali, dispersioni idriche e disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi. Allo stesso modo, le politiche ambientali si intrecciano con la salute pubblica, la rigenerazione urbana e la lotta ai cambiamenti climatici, temi sempre più centrali nell’agenda regionale ed europea.

Un percorso politico radicato nel territorio

Avvocata, con un’esperienza maturata nelle istituzioni locali, Claudia Pecoraro ha costruito il proprio percorso politico partendo dal territorio salernitano. Un elemento che lei stessa ha voluto rimarcare, sottolineando l’importanza di portare «nelle istituzioni regionali la voce delle comunità». Un approccio che richiama il metodo partecipativo e l’attenzione ai cittadini tipici dell’esperienza del Movimento 5 Stelle, forza politica che negli anni ha fatto del rapporto diretto con i territori uno dei propri tratti distintivi.

Non a caso, nel suo messaggio di ringraziamento, Pecoraro ha voluto citare anche Giuseppe Conte, oltre alla comunità del Movimento 5 Stelle e a tutte le persone che l’hanno sostenuta nel suo cammino politico. Un riconoscimento che evidenzia il lavoro collettivo e il sostegno di una rete politica e civica che ora guarda con attenzione alle scelte della nuova Giunta regionale.

Le sfide della nuova Giunta regionale

La nomina di Pecoraro si inserisce in una fase di rinnovamento per la Regione Campania, chiamata a rispondere a sfide complesse: dall’attuazione delle politiche ambientali legate al PNRR alla necessità di ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali. Le politiche abitative, in particolare, rappresentano un fronte delicato, soprattutto nelle aree urbane dove l’emergenza casa si intreccia con precarietà lavorativa e fragilità sociali.

Anche il tema delle Pari Opportunità assume un ruolo centrale, non solo in termini di parità di genere, ma come leva per costruire una società più equa e inclusiva, capace di valorizzare le differenze e garantire diritti effettivi a tutte e tutti.

“La politica ha senso solo se cambia la vita delle persone”

A sintetizzare l’impegno dell’assessora è una frase che suona come una dichiarazione programmatica: «La politica ha senso solo se cambia la vita delle persone: questo sarà il metro di ogni mia scelta». Un’affermazione che richiama un’idea di amministrazione concreta, misurabile nei risultati e nella capacità di incidere sul quotidiano dei cittadini.

Nei prossimi mesi, l’attenzione sarà rivolta alle prime iniziative e alle linee guida che Claudia Pecoraro porterà avanti nei settori di sua competenza. Ambiente, acqua, casa e diritti saranno i banchi di prova di un assessorato che si annuncia centrale nell’azione della nuova Giunta regionale guidata da Roberto Fico. Per la Campania, si apre una fase in cui sostenibilità, giustizia sociale e ascolto dei territori dovranno tradursi in politiche efficaci e durature.

