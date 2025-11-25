Regionali, De Luca determinante in Consiglio

Roberto Fico è dunque il nuovo Governatore della Campania, ottenendo il 60,63 % dei voti espressi. La coalizione che lo sosteneva ha fatto meglio, le 8 liste a sostegno dell’ex presidente della Camera hanno raccolto infatti il 61,20% dei voti.

Il Pd è il primo partito della Regione con il 18,41%, il Movimento 5 Stelle scende sotto il 10% totalizzando il 9,12% ed è tallonato dalla lista A Testa Alta diretta espressione dell’ex governatore De Luca che raccoglie l’8,34%, buona affermazione per i socialisti di Avanti Campania che si attestano al 5,82%, Casa Riformista, aggregazione che comprende Italia Viva di Renzi si ferma al 5,82%, 5,41% per la lista Fico Presidente, non sfonda AVS che si ferma al 4,66% nonostante l’attivismo di Francesco Emilio Borrelli sui social, infine la lista Noi di Centro di Mastella con il 3,55%.

Fico sarà sostenuto da 32 consiglieri regionali, che saranno così ripartiti:

Pd: 10; M5S: 5; A testa alta: 4; Avanti Campania: 3; Casa Riformista: 3, Roberto Fico Presidente: 3; AVS: 2; Noi di Centro Mastella: 2.

Veniamo invece al centrodestra che, giova ricordarlo, partiva dal 18,6% di Caldoro nel 2020, Edmondo Cirielli si attesta al 35,72%, mentre la coalizione di centrodestra a suo sostegno è leggermente al di sotto, al 35,24%.

Fratelli d’Italia totalizza l’11,93% dei voti, tallonata da Forza Italia che prende il 10,72%, la Lega si attesta al 5,51%, la Lista Cirielli Presidente prende il 4,70%, mentre delude Noi Moderati che si ferma all’1,27%, risultati modesti anche per UdC (0,49%), Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi (0,43%) e Pensionati (0,20%)

L’opposizione a Fico sarà dunque di 17 consiglieri, che andranno così ripartiti:

FdI: 6; FI: 6; Lega: 3; Lista Cirielli: 2. Le altre liste non conquistano seggi.

Non avranno seggi né rappresentanza in Consiglio gli altri candidati alla Presidenza come Giuliano Granato (Potere al Popolo, che agli exit poll veniva accreditato del 4% poi sceso al 3,2% nelle proiezioni per poi ottenere il 2,03%), né Stefano Bandecchi (che candidava a suo sostegno Maria Rosaria Boccia) che si ferma allo 0,49%, né Nicola Campanile, che pure presentava autorevoli esponenti come l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, fermo allo 0,95%, e neanche Carlo Arnese, che raccoglie lo 0,17%.

L’ultimo, desolante, dato su cui tutte le forze politiche dovranno riflettere, è quello dell’affluenza, in questa tornata elettorale si è scesi sotto la soglia del 50%, solo il 44,10% degli elettori campani è andato a votare, quando nel 2020, in piena emergenza coronavirus, aveva votato il 55,52%.

