Rari Nantes Salerno sconfitta a Bologna.

Si è tenuta sabato 14 gennaio 2023 presso lo Stadio del Nuoto “C. Longo” di Bologna l’undicesima giornata di campionato della Check-up RN SALERNO contro la neopromossa De Akker Team.

La prima gara del 2023 termina 10-9 per il Bologna. Una ripresa di campionato amara, nonostante la Rari abbia giocato molto bene i primi tempi chiudendo sempre in vantaggio. È mancata la giusta cattiveria per mantenere il vantaggio e chiudere la partita. Decisivi gli ultimi due minuti, nei quali il Bologna, dopo aver trasformato il rigore di Manzi-autore di 7 gol- ad apertura del quarto tempo, ha saputo sfruttare le occasioni e capovolgere il risultato.

“Abbiamo approcciato bene la partita, per lunghi tratti siamo stati in vantaggio. Nel finale del terzo tempo abbiamo avuto un’occasione netta che ci avrebbe portato sul 6-9 ma l’abbiamo sprecata e dopo 10″ abbiamo subito il 7-8 con un tiro da lontano a fine tempo. Ci siamo innervositi e siamo usciti completamente di testa dalla partita soprattutto nel finale dove dovevamo essere, in un paio di occasioni, più aggressivi su Manzi che era in giornata di grazia ed essere più cinici nelle occasioni avute.” queste le parole al termine della gara di mister Matteo Citro.

Prossimo appuntamento a distanza di soli 4 giorni, mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 20:00 alla Simone Vitale, contro il Genova Quinto, gara fondamentale per la definizione della classifica.

TABELLINO

DE AKKER TEAM-CHECK-UP RN SALERNO 10-9 (3-5, 2-1, 2-2, 3-1)

DE AKKER TEAM: M. Cicali, D. Townsend, R. Spadafora, A. Baldinelli 1, G. Boggiano, B. Kadar, S. Guerrato, K. Milakovic 1, T. Alfonso 1, E. Manzi 7, E. Cocchi, A. Deserti, M. Pederielli, All. Mistrangelo

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 2, U. Esposito, C. Sanges, G. Siani, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, V. Gallo 1, G. Parrilli, Z. Bertoli 3, A. Barroso Macarro 1, D. Pica 1, G. Vassallo, All. Citro