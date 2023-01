E’ arrivata l’ufficialità. Con una nota, la Salernitana ha annunciato l’esonero di Davide Nicola.

“La Società – è scritto nel comunicato – ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. (ANSA).