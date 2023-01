Omaggio a Mario Carotenuto sabato 21 da Art.Tre.

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 20, lo spazio Art.Tre di vicolo San Bonosio 7, in Salerno, apre di nuovo i suoi battenti con la proiezione del documentario “Il sogno di Benino. Il Presepe racconta la città” della fotografa e videomaker salernitana Giulia Rosco, realizzato in occasione del centenario della nascita del pittore Mario Carotenuto,

Il video, della durata di circa 17 minuti, è una sorta di “viaggio” emozionale, in un Presepe unico nel suo genere, conosciuto in tutta Italia, che accoglie ogni anno migliaia di visitatori. L’occhio della telecamera entra con discrezione nella sala San Lazzaro e disvela ad uno ad uno i personaggi del presepe, che vestono i panni degli abitanti del centro storico, di artisti, religiosi e politici, che hanno fatto la storia passata e presente di Salerno, dipinti su sagome di legno, a grandezza naturale. In una altalena di immagini recenti e inedite, girate nel 1987 da Enzo Rosco, la giovane regista ci restituisce i volti e le voci degli artefici di questa Natività tutta salernitana: lo scenografo Peppe Natella, Adriana Pagano, don Giovanni Toriello, Amedeo Ternullo, Salvatore Acconciagioco e lo stesso maestro Carotenuto. Le animazioni sono del performer Licio Esposito e Arturo Murante.

Nel corso della serata sarà presentato il libro di Mario Carotenuto “La compagna della pittura. Recensioni, appunti e altre scritture”, curato da Corradino Pellecchia, che dialogherà con l’editore Francesco D’Amato.