Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo per la Notte di San Lorenzo ai Barbuti

Sabato 10 agosto 2024, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, l’Associazione Culturale “Il proscenio” porterà in scena “Questi fantasmi”, di Eduardo De Filippo, per la regia di Lucio Amato (Ingresso 10 euro).

Notte di San Lorenzo ai Barbuti con una delle commedie più amate di Eduardo De Filippo: “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo, portata in scena dalla Compagnia Il Proscenio. Il Proscenio è sigla ormai storica e consolidata del teatro in Costiera Amalfitana, con recenti e acclamate incursioni anche sui palcoscenici salernitani, trasformatasi da amatoriale a semiprofessionistica grazie alla collaborazione, negli anni, con attori professionisti come Roberto Pappalardo, Antonetta Capriglione, Enzo Oddo, e alle regie puntuali e innovative di Lucia Amato. La crisi della coppia è al centro di questo lavoro dell’autore napoletano, una crisi che come accade spesso nelle sue commedie non si risolve se non all’ombra delle convenzioni sociali, e qui, in particolare, della compassione dell’amante. Pasquale Lo Iacono, il protagonista non è certo un personaggio positivo, è un opportunista che si nasconde dietro un autoinganno: lui capisce che, in un momento di difficoltà economica, il “fantasma” che lo aiuta a sanare i debiti è quello dell’amante, sta al gioco e fa finta di non capire. Dichiara apertamente al suo simpatico dirimpettaio che non crede a certe superstizioni che sono figlie della mentalità popolare mentre sorseggia una tazza di caffè, che forse è il momento più alto della commedia in un monologo le cui parole assumono la forza plastica di scolpire l’anelito a una vita semplice. È proprio in questo confronto tra la voce della coscienza, incarnata dal professore, e la falsa coscienza di Pasquale che si realizza sulla sottile linea di una finestra che si apre al pubblico il dramma di una interiorità profonda, distrutta, lacerata e dissociata. È l’immagine perfetta dell’uomo contemporaneo che ha trovato in Eduardo uno dei suoi più grandi profeti!

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb

biglietti on line su www.postoriservato.it