Prezzi dell’oro record: cosa deve sapere davvero chi vende gioielli usati. Parla l’esperto

Il mercato dell’oro sta vivendo uno dei momenti più rilevanti degli ultimi anni: le quotazioni internazionali hanno raggiunto livelli vicini ai massimi storici e sempre più consumatori valutano l’idea di vendere i propri gioielli usati per ottenere liquidità immediata.

Tuttavia, proprio in un periodo di forte richiesta, aumentano anche i rischi di imbattersi in pratiche scorrette: prezzi dell’oro pubblicizzati che non corrispondono a quelli realmente applicati, pesature effettuate lontano dagli occhi del cliente, valutazioni poco trasparenti o metodologie poco chiare.

Per fare chiarezza su questo tema e offrire strumenti utili ai cittadini che desiderano vendere oro, argento o preziosi in modo sicuro e consapevole, abbiamo intervistato Giancarlo responsabile del negozio compro oro e argento Gold Metal Fusion di Salerno, un esperto del settore, che ci ha spiegato quali sono le procedure corrette, quali verifiche un consumatore dovrebbe sempre pretendere e come riconoscere un esercente realmente affidabile.

Un contributo prezioso in un momento storico in cui l’informazione giusta può fare la differenza tra una vendita vantaggiosa e una valutazione poco equa.

M.C.: Giancarlo, molti clienti si lamentano dei prezzi pubblicizzati e poi non applicati. Cosa succede davvero?

G. Purtroppo è una pratica diffusa. Alcuni negozi pubblicano sui social un prezzo dell’oro molto alto per attirare clienti, ma poi al momento della pesatura ne applicano un altro.

Da noi, invece, il prezzo è reale, aggiornato e verificabile in tempo reale. L’oro viene sempre pesato davanti al cliente e il valore applicato è il più alto della zona.

M.C.: Come avviene la valutazione dell’oro?

G.: Il cliente assiste a tutto. Usiamo bilance certificate, spieghiamo ogni passaggio e la valutazione è sempre gratuita, anche se poi non si vende. È un servizio di fiducia, non un obbligo.

M.C.: E per quanto riguarda i pagamenti?

G.: Tutto avviene nel rispetto della legge: contanti fino a 500 euro, oltre quella soglia bonifico bancario immediato.

Il cliente riceve subito il denaro sul proprio conto, senza attese o rischi.

M.C.: Perché scegliere Gold Metal Fusion rispetto alla concorrenza?

G.: Perché siamo trasparenti, corretti e riconosciamo il vero valore dell’oro. Non facciamo promesse: lo dimostriamo davanti ai tuoi occhi.

In un settore dove la fiducia è fondamentale, Gold Metal Fusion conferma il proprio impegno quotidiano verso i clienti, offrendo valutazioni gratuite, pagamenti immediati e il prezzo più alto della zona.

