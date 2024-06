Presentata la Notte Bianca di Salerno 2024: quattro palchi dalla ZO al centro della città il 6 e 7 luglio

E’ stata presentata questa mattina presso la Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29) la XII edizione della Notte Bianca di Salerno, grande evento di musica e spettacolo, in programma in quattro piazze di Salerno sabato 6 e domenica 7 luglio, organizzato dalla Fenailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec e Fondazione della Comunità Salernitana, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti.

Nata da un’intuizione nel 2011, l’happening ha, tra gli altri, l’obiettivo di incrementare le presenze in città di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale, dell’artigianato e del turismo in genere. Quella di quest’anno sarà la prima Notte Bianca Salerno anche nel Metaverso, la nuova frontiera per le aziende.

«La Notte Bianca è un’opportunità per il commercio, il turismo e i giovani della città. Salerno, attraverso eventi ludici e culturali come questi, si offre come un salotto che riceve turisti e cittadini», ha esordito il vice presidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo.

La parola è passata poi al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. «La Notte Bianca è un evento atteso dalla città e dai commercianti. Coinvolgendo tutti i quartieri con eventi spettacolari e ospiti trasversali si rivela essere una festa della famiglia. Si festeggia e si compera auspicabilmente».

Poi Alessandro Ferrara, assessore al turismo del Comune di Salerno. «La città cresce anche con eventi come questo. Salerno in questo momento è una città attenzionata. Abbiamo flussi turistici che portano grande soddisfazione, basta guardare la tassa di soggiorno che incassiamo».

È intervenuto anche Dario Loffredo, assessore al commercio del Comune di Salerno. «Se siamo alla 12esima edizione vuol dire che questa iniziativa funziona. Il commercio è cambiato, non c’è più quello stanziale, ma se dietro ogni attività o iniziativa c’è un progetto ecco che si dà il giusto impulso alla città. Questo vuol dire fare rete. Tant’è che le date della Notte Bianca non sono scelte a casa ma coincidono con i saldi in Regione Campania».

E ancora, Rocco Galdi, assessore alla mobilità del Comune di Salerno. «Abbiamo ipotizzato di implementare il servizio dei mezzi pubblici. Nel dettaglio, dalle 17 del 6 luglio fino alle 3 di notte del 7 luglio sarà garantito il servizio gratuito delle navette per il tratto Stadio Arechi – Via Leucosia e ritorno. Prolungamento di servizio anche per la metropolitana attiva fino alle 3 di notte del 7 luglio. Ultima corsa alle 2 di notte invece l’8 luglio».

A supporto della notte bianca il Consorzio Gruppo Eventi. «Quello che abbiamo costruito negli anni è un appuntamento necessario per dare il via all’estate in città. L’anno prossimo aggiungerei un giorno alle due date canoniche. Sui quattro palchi ci saranno i timonieri Grazia Serra, Rossella Pisaturo, Benny Ronca, Erika Pinto, Ciro Giradi. Per l’anno prossimo invito ufficialmente gli organizzatori a presentare la line up della Notte Bianca 2025 a Sanremo», ha detto il Presidente Enzo Russolillo.

Quasi in chiusura la parola è andata a Mario Arciuolo, segretario della Fenailp. «Abbiamo voluto dedicare questa edizione a Paolo Morelli, un artista a tutto tondo, non solo un autore di testi di canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana ma anche pittore straordinario».

Le battute finali spettano a Angelo Di Gennaro. «Festeggio a Salerno i miei 40 anni di attività. Per me era fondamentale essere qui. Ho un legame viscerale con la città. Salerno è stata per me come un medico. Quando ero più giovane, c’è stato un periodo in cui mi ero arreso, non volevo più fare questo mestiere; Salerno mi diede un motivo per continuare. Non smetterò mai di amare Salerno», ha concluso l’artista.

I PREMI Venerdì 5 luglio alle 20.30 presso il Maremò Beach Club (via Salvatore Allende) il giornalista Attilio Romita, condurrà la serata di festa che culminerà con la consegna di 4 premi. Premio “Notte Bianca Salerno” alla memoria dell’Artista Salernitano Luciano Schiavone, destinato ad artisti salernitani che si sono contraddistinti nello spettacolo, nella cultura, nell’arte, nelle professioni e nello sport a livelli nazionali ed internazionali. Il riconoscimento sarà suddiviso in due sezioni: New Generation e Special Awards. Il primo andrà a Giulio Della Monica, attore salernitano protagonista delle serie tv Rai “Per Elisa – Il caso Claps”. Il secondo a Vittoriana Abate, giornalista e conduttrice Rai, nonché scrittrice e autrice di programmi di successo come Porta a Porta e al “comico al servizio del cittadino”, come lui stesso ama definirsi, Angelo Di Gennaro, che quest’anno festeggia 40 anni di attività.

Ritirerà infine il Premio Andrea Carrano, in memoria del Cavaliere del lavoro, imprenditore alberghiero di Ravello, storico dirigente sindacale, Don Tonino Palmese, salesiano, Presidente della Fondazione Polis della Regione Campania, istituita a sostegno dei familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e garante per il Comune di Napoli per i diritti dei detenuti.

CONSEGNA SPECIALE Un’edizione nel segno di Paolo Morelli. Sabato 6 luglio alle 17 presso la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno avverrà la presentazione del romanzo d’esordio del chitarrista degli Alunni del Sole, Bruno Morelli, che ricorda il fratello nel libro: “Alunni del Sole. Paolo Morelli, l’inventore dell’armonia”. I due fratelli con la fondazione del gruppo musicale hanno incantato generazioni di giovani con brani che sono ancora oggi pura poesia. Nel romanzo Bruno racconta Paolo, la vicenda artistica e umana, dalla quale emergono ricordi, aneddoti, ansie, sogni e delusioni, il suo vissuto privato, completamente immerso nel mondo dell’arte, ma anche quello pubblico di artefice geniale della storia degli Alunni del Sole e dei suoi tanti successi. L’incontro sarà anche l’occasione per assistere allo svelamento di un quadro del compianto fratello Paolo, grande musicista ma genialoide anche nell’arte della pittura, del valore di oltre 15 mila euro. Morelli ha deciso di donare l’opera all’ente camerale, tra i patrocinanti più importanti della Notte Bianca Salerno. Oltre alla donazione, il pomeriggio si offrirà come una piccola mostra con altre opere di Paolo Morelli.

Gli ospiti, i luoghi e il programma della Notte Bianca Salerno 2024 Saranno due le serate della Notte Bianca: sabato 6 luglio dalle 22 in Piazza Monsignor Grasso a Mercatello il concerto degli Alunni del Sole e, a seguire, Angelo Di Gennaro. Alla stessa ora, in Piazza della Libertà nel quartiere Pastena: Demo Morselli con Marcello Cirillo e Peppe Iodice. Infine a Torrione, in Piazza G. Gloriosi prima il Mash up live anni ’90, un coinvolgente spettacolo musicale con animazione, ballerine, effetti speciali e le trascinanti musiche degli anni ’90, poi i talenti Erry Santanna, Gianni L, Zeno. A seguire Ciccio Merolla. Domenica 7 luglio la Notte Bianca è al centro della città di Salerno. In Piazza Portanova Gigi Finizio in concerto.

La XII edizione della Notte Bianca di Salerno, grande evento di musica e spettacolo, in programma in quattro piazze di Salerno sabato 6 e domenica 7 luglio, è organizzato dalla Fenailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, , Scabec e Fondazione della Comunità Salernitana, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti.

Nata da un’intuizione nel 2011, l’happening ha, tra gli altri, l’obiettivo di incrementare le presenze in città di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale, dell’artigianato e del turismo in genere. Nel corso degli anni, l’offerta di spettacoli legati allo shopping è divenuta sempre più variegata, coinvolgendo diverse zone della città, dal centro storico ai quartieri orientali. Gli organizzatori hanno pensato anche quest’anno ad un progetto artistico rivolto ad un pubblico trasversale, con spettacoli rivolti alle nuove generazioni ma anche con ospiti ad hoc per i più adulti con le vecchie glorie “evergreen” della scena musicale, senza dimenticare una vasta area per i più piccoli.

Gli ospiti, i luoghi e il programma della Notte Bianca Salerno 2024

Saranno due le serate della Notte Bianca: sabato 6 luglio dalle 22 in Piazza Monsignor Grasso a Mercatello il concerto degli Alunni del Sole e, a seguire, Angelo Di Gennaro.

ALUNNI DEL SOLE Un complesso, un gruppo, una band che calca le tavole dei palcoscenici d’Italia da oltre cinquant’anni. Non vi è Enciclopedia, Storia o Letteratura del settore musicale che non dia uno spazio alla storia degli Alunni del Sole. Paolo Morelli e gli Alunni del Sole fin dal loro primo 45 giri nel 1968, l’Aquilone, seguito l’anno dopo da Concerto, il loro primo successo di massa, già affascinavano gli ascoltatori per le loro delicate atmosfere. Fu Renzo Arbore a farli uscire dall’anonimato chiamandoli nella trasmissione televisiva “Speciale per Voi”. Il gruppo, che trae il proprio nome dal titolo di un famoso romanzo di Giuseppe Marotta “gli Alunni del Sole”, è una storia lunga tanto quanto un gigante che affonda un piede negli anni ’70 e l’altro nei tempi di oggi. “Alunni del Sole” è un progetto che nasce nei primi anni ’70 intorno alla personalità di Paolo Morelli, che con le sue composizioni ha dato vita alla colonna sonora e poetica di questa lunga storia. Circa 150 canzoni pubblicate, tutte scritte e composte da Paolo Morelli: la storia viene raccontata da tanti dischi pubblicati e da tanti riconoscimenti ricevuti: una vittoria al Festivalbar nel ’78 con Liù, due Telegatti Sorrisi e Canzoni TV ed altrettante vittorie a Vota la Voce (1977-1978), una Maschera d’argento (1979), diversi premi della critica ed il prestigioso Premio Carosone nel 2010.

ANGELO DI GENNARO Vanta numerosi interventi televisivi e partecipazioni in film di carattere nazionale, attraverso i quali riesce a divertire abbracciando un pubblico di ogni età entrando in sintonia con tutti. Un vero talento nel campo dell’umorismo con la sua risata, il suo di sarcasmo e l’ironia, con la battuta sempre pronta ed un repertorio variegato a 360°, con una vita dedicata al teatro. Da sempre alterna tour teatrali ad apparizioni televisive, cabaret a teatro di prosa, conduce anche una trasmissione radiofonica di successo sulle frequenze di Radio Amore. Oltre a far ridere si è anche distinto per le sue poesie delle quali ha pubblicato alcune raccolte. Più volte ospite di molte trasmissioni televisive di carattere nazionale tra le quali il Maurizio Costanzo show su Canale5, Tappeto Volante, Joe Sarnataro con Renzo Arbore e Lino Banfi, conduttore della mitica trasmissione Telegaribaldi ha lanciato diversi giovani attori comici in gran parte poi approdati alla ribalta nazionale: tra questi Biagio Izzo, Rosalia Porcaro, Alessandro Siani, Antonio e Michele, Giampaolo Morelli, Rosaria De Cicco, i Ditelo voi e Lisa Fusco. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Un figlio a tutti i costi, Made in China Napoletano, Lista civica di provocazione, Ladri di Barzellette, Amore con la S maiuscola, Aitanic.

Alla stessa ora, in Piazza della Libertà nel quartiere Pastena: Demo Morselli con Marcello Cirillo e Peppe Iodice.

MORSELLI & CIRILLO Attraverso un’orchestra diretta dal maestro Demo Morselli, ex direttore d’orchestra nei programmi di Maurizio Costanzo e celebre polistrumentista, e la voce del cantante, regista e attore teatrale Marcello Cirillo, lo spettacolo propone è una carrellata dei grandi successi che hanno primeggiato nelle classifiche di gradimento in Italia e nel Mondo dagli anni 70 fino ai nostri giorni, un’emozione forte che colpisce il pubblico. In scaletta – studiata ad hoc per le diverse occasioni -­ sono previsti i brani più conosciuti della musica italiana e straniera, stili anche completamente diversi fra loro che garantiscono uno show coinvolgente, divertente e tutto da ballare: colonne sonore, medley Frank Sinatra, Swing, tutta la migliore musica dance internazionale anni ’70, i successi italiani (Battisti, Zucchero, Tozzi, Pausini, i Balli Latino e Sudamericani.

PEPPE IODICE è uno dei comici più apprezzati e amati del panorama dello spettacolo televisivo italiano. Volto del piccolo schermo, sempre divertentissimo e molto seguito dal pubblico Rai come da quello Mediaset. Diplomato presso l’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri, ha fatto una lunga gavetta prima di raggiungere la popolarità che ha oggi. I primi riconoscimenti al suo talento arrivano nel 1996, quando vince il premio Miglior Artista alla Festa degli Sconosciuti, concorso di comicità organizzato da Teddy Reno. L’anno successivo trionfa invece al Premio Charlot per il cabaret. Inevitabile, quindi, che la tv si accorga di lui. La svolta per lui è arrivata con la partecipazione a Made in Sud su Rai 2, lo show di cabaret condotto da Stefano De Martino. Dal 2014 al 2015 lo rivediamo stabile a Colorado. Peppe Iodice, prima di entrare a far parte del cast di Made in Sud, aveva partecipato a Zelig Off e anche a Zelig Arcimboldi.

Infine a Torrione, in Piazza G. Gloriosi prima il Mash up live anni ’90, un coinvolgente spettacolo musicale con animazione, ballerine, effetti speciali e le trascinanti musiche degli anni ’90, poi i talenti Erry Santanna, Gianni L, Zeno. A seguire Ciccio Merolla.

CICCIO MEROLLA Musicista attivo nel panorama musicale italiano sin dalla metà degli anni ’80, dopo l’esordio coi Panoramics nel 1989 è diventato il percussionista di buona parte della scena musicale partenopea: Bennato, Senese, Gragnaniello. Nel 2004 è uscito il suo primo album solista Nun pressà o’sole (Taranta Power/Rai Trade, 2004), disco di sole percussioni dove i ritmi etnici si sposano con ritmi funky, Hip hop e Techno. Nel 2008 pubblica il suo secondo album Kokoro (Edel, 2008) dove si lascia andare anche al canto rap e cerca e sperimenta un disco a metà strada fra ritmi sacri e tribali. Nel 2009 i brani “Femmena boss” e “P’o show“, contenuti nell’ album Kokoro, divengono videoclip entrambi diretti dal regista Toni D’Angelo, e vengono programmati su vari network nazionali. Nello stesso anno è stato premiato, sempre per Kokoro, col premio Lunezia nella sezione etno-music in concomitanza scrive il brano vincitore delle audizioni di Piedigrotta, dal titolo “È vita”, interpretato da Gennaro Cosmo Parlato. Nel 2010 pubblica l’album dal titolo “Fratammè”. Nel 2012 partecipa a un duetto con Nino D’Angelo nella canzone Stella Napulitana. L’artista partenopeo ha ottenuto in carriera grande successi l’ultimo dei quali si chiama Malatìa.

Domenica 7 luglio la Notte Bianca è al centro della città di Salerno. In Piazza Portanova Gigi Finizio in concerto.

GIGI FINIZIO Cresce nel Rione Sanità e la sua passione per la musica, che più avanti lo porta a calcare le scene e i palchi nazionali ed internazionali, si sviluppa in lui all’età di 7 anni. E’ proprio in questo periodo che inizia a cantare le sue prime canzoni, debuttando all’età di 9 anni nel mondo discografico, dopo aver superato un esame SIAE. L’album, dal titolo For’a scola, esce infatti nel 1974 e raggiunge subito un discreto successo, seguito da altri dischi come Dint’o culleggio, Prime esperienze e Azzurro azzurro. Nino D’Angelo, dopo un primo ascolto, lo nomina come una delle più belle voci partenopee e lo prende come autore per alcune sue canzoni. Gigi Finizio viene così considerato un bambino prodigio e viene ingaggiato come autore per altri noti cantanti. Il suo singolo Odio del 1984 ad esempio, arriva a oltre 300mila copie vendute. Nel 1994 arriva la sua decisione di partecipare a Sanremo Giovani con il brano Scacco matto e conquista un’importante vittoria nella sezione cantautori.L’anno successivo riconferma la sua partecipazione a Sanremo Giovani con Lo specchio dei pensieri e conquista il podio, classificandosi terzo. Nel 1996 passa tra i big della kermesse con il brano Solo lei, anche se non ottiene il successo da lui sperato, classificandosi al diciassettesimo posto. Ma questa posizione non lo ferma e l’album Finizio, registrato con artisti del calibro di Charlie Cannon, Orlando Johnson, Joy Garrison, Lele Melotti, Ernesto Vitolo, raggiunge moltissimo pubblico. Gli anni Duemila iniziano con il successo di Amore amaro, che ottiene il disco d’oro FIMI e scrive per alcuni nomi tra cui Gigi D’Alessio, Lucio Dalla e Sal Da Vinci. Nel 2006 torna a Sanremo, insieme a I ragazzi di Scampia, con il brano Musica e speranza, arrivando terzo nella sezione Gruppi. Più recentemente troviamo il singolo del 2019, Io non mi arrendo e Io torno p.te 2, nonché la collaborazione alla colonna sonora del film Ed è subito sera con il brano L’ultima luna. Nel dicembre del 2021 va in scena al Teatro Palapartenope con il suo concerto, Io Torno, davanti a migliaia di fans e registrando il tutto esaurito in entrambe le date. Solo l’anno scorso, nel 2022, è partito il suo sedicesimo tour, Io torno live, ed è stato pubblicato il suo singolo Angeli nel Tempo. In totale Gigi Finizio ha pubblicato 35 album.

NAVETTE E METROPOLITANA Dalle 17 del 6 luglio fino alle 3 di notte del 7 luglio sarà garantito il servizio gratuito delle navette per il tratto Stadio Arechi – Via Leucosia e ritorno. Prolungamento di servizio anche per la metropolitana attiva fino alle 3 di notte del 7 luglio. Ultima corsa alle 2 di notte invece l’8 luglio.