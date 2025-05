Lampi di Genio, gli appuntamenti della settimana

La settimana si è aperta alle 17 con un incontro extra di grande attualità: la presentazione del libro “Il dono di Francesco – Miserando atque eligendo” (D’Amato editore) di Luigi Rossi.

Con l’autore, a Palazzo Fruscione, dialogheranno monsignor Andrea Bellandi, Gianfranco Macrì, Virgilio D’Antonio, Alfonso Conte e Antonio Bottiglieri. Domani (mercoledì 7 maggio ore 19.30), nell’ambito della seconda edizione del convegno internazionale “Feeling/no Feelings. Fenomenologia del punk e del post-punk” lo scrittore inglese Irvine Welsh dialogherà con Alfonso Amendola (docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Salerno), Linda Barone (docente di Lingua inglese, Università di Salerno) e Giorgio Sica (docente di Letteratura comparata, Università di Salerno).

Un racconto tra echi e musiche per ritrovare la voce estrema di una generazione che volle cantare il suo “no future”.

Venerdì 9 maggio (ore 19.30) le docenti universitarie Alessandra Di Ronza e Noemi Villani condurranno il pubblico di Tempi Moderni in un dialogo a due voci, per raccontare la moda nello sguardo vasto della fotografia. I saluti di apertura saranno affidati a Virgilio D’Antonio (docente di Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione, Università di Salerno), Gianni Borrelli (Dirigente Business process Develope IUAD Napoli e Milano).

La musica ritorna sul palco di Palazzo Fruscione (sabato 10 maggio alle ore 20.30) con il giovane cantautore Setak, targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto, “Assamanù”. Dialogherà con il cantautore abruzzese il giornalista e conduttore radiofonico Duccio Pasqua. Setak, racconterà al pubblico il suo disco tra musica e parole. Un’immersione emotiva nelle profondità della sua storia personale, tracciata dalle corde di una chitarra che abbraccia i suoni globali e proietta le radici verso il futuro, dall’Abruzzo all’infinito. Un mix eclettico di sonorità che, nel solco dello spirito global di Paul Simon, riesce a spaziare sapientemente dal country statunitense all’indie-folk di Iron & Wine, dalla tradizione blues del Delta del Mississippi di Ry Cooder al desert blues dei Tinariwen, dalla cultura sudamericana alle lezioni meno scontate della canzone italiana. L’evento con il patrocinio morale del Club Tenco. “La canzone per Marinella e Festival” è il titolo scelto dai giornalisti Carla Errico e Carlo Pecoraro per raccontare un nuovo decennio della cronaca giornalistica. Domenica 11 maggio (ore 11.30) i giornalisti racconteranno due episodi che segnarono, in maniera indelebile, la musica italiana. “La canzone di Marinella” scritta da Fabrizio De Andrè, dedicata alla morte di Maria Boccuzzi, uccisa il 27 gennaio del 1953; e il suicidio di Luigi Tenco al Festival di Sanremo il 27 gennaio 1967, due episodi di cronaca diventati canzone. In serata, ore 18.30, il film “Il filo nascosto” diretto da Paul Thomas Anderson.

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono la Corte di Palazzo Guerra, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma, sede della Fondazione Ebris, e lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”. La rassegna “I racconti del Contemporaneo IX Edizione” Lampi di genio è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.

Con il sostegno di: Camera di Commercio di Salerno, Banca Campania Centro, Fondazione Carisal, Metoda Finance, Project Finance 2.0, Ritonnaro, Gruppo Sada. Sponsor tecnici: Boccia Industria Grafica, De Cesare Viaggi, Fondazione della Comunità Salernitana, Marsia Ceramiche, Pedone e Tomeo, Santoro Grafica, Smyb Business e Logistic, Trotta&Trotta Banqueting, Trucillo Caffè. Con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Fondazione Carisal, Ordine dei Giornalisti della Campania e del Club Tenco per la sezione Suoni della Rassegna. In collaborazione con: Associazione Erchemperto, La Feltrinelli Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana, Salerno Letteratura Festival, Linea d’Ombra Festival. Media partner: Salerno News24, Campania Life e RCS75.