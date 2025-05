Si celebra la Festa della Mamma all’Accademia Grassi

Proseguono le iniziative del Salotto Culturale “Alfonso Grassi”-promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno.

Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), a Salerno, si terrà l’incontro in vista della festa della mamma che sarà celebrata la domenica successiva (11 maggio).

Dopo i saluti della presidente dell’Accademia, la professoressa Raffaella Grassi, la serata sarà allietata dalle composizioni del Pianista M. Enzo Manuel Siani; da alcuni momenti musicali dal vivo con la cantante Valeria Granozio e la giovane Marisa Ragosta, nonché da alcuni momenti poetici e artistici, con la presentazione di lavori a tema di pittura, ceramica e scultura.

Seguirà un omaggio a tutte le Mamme e quindi alle donne presenti in Sala. La serata si concluderà con un dessert