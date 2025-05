Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, i vincitori

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca e con il supporto del partner ufficiale Acqua Si, annuncia con grande soddisfazione i vincitori della V Edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” per l’anno scolastico 2024/2025. Questa edizione ha messo in luce il ruolo fondamentale che l’Educazione Civica può svolgere nel formare cittadini responsabili e consapevoli, in grado di affrontare le sfide sociali e ambientali del futuro.

La Commissione del Premio, composta da esperti del settore educativo, giornalistico e culturale, ha avuto il compito di selezionare i progetti che meglio hanno interpretato i valori di legalità, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. I lavori premiati sono stati scelti per la loro capacità di coinvolgere in maniera innovativa gli studenti, proponendo soluzioni concrete per una società più equa, rispettosa dell’ambiente e della legalità.

Un’edizione record che si è contraddistinta per il numero straordinario di elaborati realizzati dagli studenti in risposta al bando, provenienti da istituti di tutta Italia, espressioni di 10 regioni dal nord al sud dell’Italia: in particolare Emilia-Romagna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Abruzzo e Lazio.

Il tema centrale di questa edizione, “Legalità e ambiente come pilastri per una nuova economia e una nuova società“, è stato affrontato dagli studenti con grande creatività, offrendo spunti originali per sensibilizzare la comunità sull’importanza di un impegno attivo nei confronti delle sfide ambientali e istituzionali.

“La partecipazione di migliaia di studenti a questa edizione del Premio conferma che i giovani sono pronti ad assumersi le proprie responsabilità, difendendo i valori di legalità e rispetto per l’ambiente. Sono sempre più convinto che l’esempio di mio fratello Angelo, il suo impegno per la giustizia e per la tutela del nostro territorio, continui a ispirare le nuove generazioni. La Fondazione porterà avanti questo percorso, con l’obiettivo di stimolare la crescita di una cittadinanza consapevole e attiva.” A dirlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

I progetti vincitori hanno sottolineato l’importanza di contrastare il degrado ambientale e di promuovere la trasparenza nelle istituzioni, temi di grande attualità che rispecchiano perfettamente il pensiero di Angelo Vassallo.

La Fondazione, ispirata ai valori del Sindaco Pescatore, desidera ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa: i Dirigenti Scolastici, che hanno sostenuto il concorso come strumento educativo; i docenti, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo e creativo; e le studentesse e gli studenti, veri protagonisti di questa edizione, che hanno dimostrato con le loro opere il valore della partecipazione e dell’impegno civile. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che hanno partecipato al voto popolare, contribuendo a valorizzare l’eccellenza delle scuole italiane.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 24 maggio 2025 alle ore 10:00 presso il Palazzo Valentini di Roma, in un’occasione che celebrerà il talento e la passione civica degli studenti, nel segno dell’Educazione Civica e della sostenibilità.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e l’Associazione Battiti di Pesca ringraziano ancora Acqua Sì per il suo supporto nella promozione dei valori di legalità, sostenibilità e cittadinanza attiva, seguendo l’esempio di Angelo Vassallo.

ECCO I NOMI delle scuole vincitrici

SEZIONE LETTERARIA

Scuola Primaria:

Premio Giuria Tecnica:

I.C. “I. Petrone” – Campobasso – Il Sindaco Pescatore e la giustizia miracolosa

Premio Giuria Popolare:

I.C. “I. Petrone” – Campobasso – Il mondo che vorrei

Scuola Secondaria di Primo Grado

Premio Giuria Tecnica :

I.C. “G. Falcone” – Sassano (Salerno) – Cronache: Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore: l’eredità di una lotta che non si spegne

Premio Giuria Popolare:

S.S.I.G. “G. Caporale” – Acerra (Napoli) – Oltre le ingiustizie

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Premio Giuria Tecnica:

Liceo Statale “Pasquale Villari”- Napoli – L’urlo di Napoli

Premio Giuria Popolare:

Liceo Statale “Martin Luther King” -Favara (Agrigento) – Un Futuro radicato nella Terra e nella Giustizia: il Sentiero Verde

SEZIONE MULTIMEDIALE

Scuola Primaria:

Premio Giuria Tecnica:

I.C. Bassa Sabina – Montopoli di Sabina (Rieti) – La storia di Olmino

Premio Giuria Popolare:

I.C. “Via Napoli – F. Casavola” – Modugno (Bari) – Libro di Angelo Vassallo

Scuola Secondaria di Primo Grado

Premio Giuria Tecnica:

I.C. “A. G. Roncalli” – Burgio (Agrigento) – L’intervista impossibile

Premio Giuria Popolare:

I.C. “A. G. Roncalli” – Burgio – Sezione di Villafranca Sicula (Agrigento) – Melodia per Angelo Vassallo

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Premio Giuria Tecnica:

I.I.S “Mattei – Fortunato” – Eboli (Salerno) – Pensieri del Sindaco Pescatore

Premio Giuria Popolare:

Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco” – Bari – Presentazione del pensiero di Angelo Vassallo

SEZIONE ARTISTICA

Scuola Primaria:

Premio Giuria Tecnica :

I.C. Bassa Sabina – Montopoli di Sabina (Rieti) – Il Paese della Legalità

Premio Giuria Popolare:

I.C. “G. Moscati”- Benevento- Le due facce dell’albero

Scuola Secondaria di Primo Grado

Premio Giuria Tecnica:

ex aequo

I.C. “A.G. Roncalli” – Burgio -Sezione di Villafranca Sicula (Agrigento)- La clessidra

I.C. “Raffaele Leone” – Marina di Ginosa (Taranto) – Le mani e le città

Premio Giuria Popolare:

I.C. “Via Napoli – F. Casavola” – Modugno (Bari)- La bilancia

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Premio Giuria Tecnica:

I.I.S.S. “Patini- Liberatore-De Panifilis” – Castel di Sangro (L’Aquila) – Le biodiversità

Premio Giuria popolare:

I.S.S. “Patini- Liberatore-De Panifilis” – Castel di Sangro (L’Aquila) – Le biodiversità

SEZIONE MUSICALE

Scuola primaria:

Premio Giuria Tecnica:

I.C. “Via Napoli – F. Casavola” – Modugno – (Bari)- Il Coro

Premio Giuria Popolare:

I.C. “Via Napoli – F. Casavola” – Modugno – (Bari)- Flashmob

Scuola Secondaria di Primo Grado

Premio Giuria Tecnica :

I.C. “Maria Luisa de’ Medici”- Calenzano- (Firenze) – L’Orchestra della Scuola

Premio Giuria popolare:

I.C. “G. Falcone” – Sassano (Salerno)- Angelo

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Premio Giuria Tecnica :

I.S.S. “Carlo Levi” Marano di Napoli (Napoli) – Podcast musicale

Premio Giuria popolare:

Istituto Onnicomprensivo “N. Scarano” – Trivento (Campobasso) – Canzone per Angelo

2 MENZIONI SPECIALI

S.I.S. “Guglielmo Oberdan” Treviglio (Bergamo)

C. “Monsignor Giovanni Bacile” di Bisacquino (Palermo) e sezione distaccata “Giovanni XXIII” di Campofiorito (Palermo)

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il 24 maggio 2025, ore 10:00, presso Palazzo Valentini, in via IV novembre, 119/A