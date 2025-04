Givova Scafati, a Brescia altra sconfitta

Niente da fare per la Givova Scafati in occasione del ventisettesimo turno del campionato LBA.

I gialloblù escono sconfitti dal match pre-pasquale del PalaLeonessa per mano della Germani Brescia (86-72 il risultato finale).

STARTING FIVE

Brescia: Ivanovic, Della Valle, Ndour, Rivers, Bilan.

Scafati: Cinciarini, Maxhuni, Anim, Pinkins, Akin

PRIMO QUARTO

Inizio tutto di marca bresciana: i padroni di casa mettono immediatamente le cose in chiaro piazzando un break di 10-3 che costringe anzitempo coach Ramondino al timeout.

Scafati fa fatica al tiro sbagliando tante conclusioni, Ndour e Rivers sono scatenati e fanno registrare a metà primo quarto la doppia cifra e conseguente massimo vantaggio di serata (17-5).

Gli ospiti provano a ricucire il gap con Anim e Sakota, quest’ultimo bravo ad impattare dalla panchina al pari di Zanelli che, con una tripla fuori ritmo, riporta la Givova a meno cinque (17-12 a due e cinquantaquattro dal termine del primo quarto).

Le due squadre iniziano a flirtare con la retina dalla lunga distanza, Zanelli e Dowe alzano i giri dei rispettivi attacchi, tuttavia Brescia resta in saldo controllo delle operazioni sino al 26-17 di fine primo quarto.

SECONDO QUARTO

Poche variazioni al copione di gara nel secondo quarto: Sorokas corre bene il campo per i gialloblù, la Germani attinge alla sua panchina con Cournooh e Burnell che allungano nuovamente sino al 34-21.

Scafati raggiunge troppo presto la quota bonus, gli ospiti fanno una fatica indicibile con il pallone tra le mani mentre Brescia sente l’odore del sangue ed allunga sul 38-22, grazie ad un caldissimo Dowe.

Nuovo timeout Givova a metà secondo quarto, contesa che invero non subisce alcuna scossa: Sakota litiga con i ferri del PalaLeonessa, le percentuali dei salernitani si abbassano ulteriormente al cospetto di una Brescia che allunga persino sul 49-31 all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Della Valle e Pinkins inaugurano i tabellini delle due compagini nel terzo quarto, il primo è letale tanto da tre punti quanto in lay-up per il 59-33 in favore della Germani dopo appena tre minuti di gioco.

La Givova non dà cenni di vita, Brescia muove la sfera come in un flipper e tocca persino il +29 (62-33) con Ivanovic dalla distanza. Gli ospiti provano a limitare i danni con Cinciarini, come sempre ultimo ad arrendersi per i suoi (64-43 a quattro minuti dalla fine del terzo quarto), coadiuvato da un propositivo Sakota che fa segnare il 70-50 al trentesimo.

ULTIMO QUARTO

Giochi fatti e garbage-time anticipato al PalaLeonessa: Zanelli, tuttavia, dimostra di non tremare dalla distanza per i primi tre punti dell’ultimo quarto (70-53).

Il solito Della Valle continua la sua serata speciale al tiro con una tripla che dà il la ad una nuova folata dei padroni di casa, desiderosi di far valere la qualità tecnica e fisica sotto le plance di Bilan (80-61).

Negli ultimi scampoli di gara è proprio quest’ultimo a far registrare quota 2000 punti in carriera, la Givova non ne ha più e si attende solo la sirena finale che giunge puntuale a sancire l’86-72 finale.

LE DICHIARAZIONI DI COACH RAMONDINO

Queste le dichiarazioni del tecnico scafatese, Marco Ramondino, al termine della sfida con Brescia:

“Congratulazioni a Brescia e a coach Poeta, quest’ultimo è stato un grande giocatore e sarà certamente un grande allenatore. Per quanto riguarda noi, al netto dei meriti dei nostri avversari, abbiamo commesso ancora una volta troppi errori gratuiti, alimentando il gioco offensivo della Germani. Anche oggi, troppo palle perse non forzate nonché tanti tiri sbagliati nel pitturato e dalla distanza che non ci consentono di restare in partita, soprattutto contro compagini di questa caratura. Infine, non avevamo a disposizione Miaschi ed Ulaneo, dunque, con rotazioni così ridotte avremmo avuto di certo la necessità di beneficiare di un contributo più rilevante da parte di ciascuno”.

PARZIALI DI GIOCO

26-17; 49-31 (23-14); 70-50 (21-19); 86-72 (16-22).

BOXSCORE

Germani Brescia: Dowe 11 , Ndour 10, Burnell 11, Ivanovic 7, Della Valle 16, Cournooh 4, Bilan 16, Ferrero 0, Tonelli 0, Mobio 6, Rivers 5, Pollini 0. Coach:Poeta.

Givova Scafati: Zanelli 14, Anim 8 , Sangiovanni 0, Ulaneo ne, Sorokas 10, Miaschi ne , Pinkins 6, Cinciarini 15, Maxhuni 0, Akin 9, Sakota 10, Pezzella ne. Coach: Ramondino.

ARBITRI DELLA GARA

Baldini, Borgo, Noce.