Preludes con Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Gonzalez, la grande danza classica a Maiori sabato 20

Una serata di musica e danza, con coreografie di Massimo Moricone, su alcune delle più belle pagine pianistiche eseguite dal vivo da Costanza Principe, giovane pianista già affermata sulla scena italiana. Protagonisti tre fra i migliori ballerini del panorama della danza nazionale, noti ed amatissimi dal pubblico italiano: Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez.

PROGRAMMA

FRYDERYK CHOPIN

da Vint-quattre Préludes Op. 28

in memoria di Evgenij Polyakov (1943-1996)

Preludio n. 2 in la minore,

Preludio n. 4 in mi minore,

Preludio n. 21 in si bemolle maggiore

Preludio n. 15 in re bemolle maggiore

Preludio n. 6 in si minore,

Preludio n. 7 in la minore

Preludio n. 13 in fa diesis maggiore

danzatori Anbeta Toromani, Amilcar Moret Gonzales, Alessandro Macario

pianoforte Sofia Vasheruk

CLAUDE DEBUSSY

Preludi da libro I

La Cathedral engloutie

Solo pianoforte: Sofia Vasheruk

CLAUDE DEBUSSY

Prelude à l’aprés-midi d’un faune

trascrizione per piano solo di Leonard Borwick

danzatori Anbeta Toromani, Alessandro Macario

pianoforte Sofia Vasheruk

SERGEJ RACHMANINOV

Preludio in Do diesis minore, Op. 3 n. 2

danzatori Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez

pianoforte Sofia Vasheruk

JOHANN SEBASTIAN BACH

Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore per violino, BWV 1004 trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni

danzatori Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzales

pianoforte Sofia Vasheruk

Prenotazione obbligatoria