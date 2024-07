Bruce Brubaker, famoso pianista Usa, sabato a Maiori

Virtuoso visionario e artista provocatore, il pianista statunitense Bruce Brubaker con oltre 150 milioni di stream su Spotify, è tra i protagonisti della seconda parte del 27° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Musicista e scrittore, professore del New England Conservatory di Boston, «uno dei pianisti più entusiasmanti della scena classica americana contemporanea» per Pitchfork, Brubaker è noto per le sue reinterpretazioni di opere di compositori minimalisti ed ha inciso una selezione di brani iconici di Brian Eno nel suo ultimo album, “Eno Piano”, il dodicesimo in studio per la sua lunga e acclamata carriera.

L’artista, che raggiunge un pubblico vasto ed eterogeneo spaziando dalle esecuzioni mozartiane con la Los Angeles Philharmonic a quelle di musiche di Philip Glass alla BBC e in tutto il mondo, suonerà sabato 20 luglio nella chiesa di San Domenico a Maiori (ore 21, ingresso libero), per un “Faculty Gala” che impegnerà anche altri due rinomati pianisti, l’americano James Giles, in carica alla Northwestern University, musicista eclettico che si trova a suo agio sia nei repertori classici che in quelli dei nostri tempi, ed Hong Xu, dell’Università di Hong Kong, riconosciuto come uno dei migliori pianisti cinesi della sua generazione.

I tre musicisti sono, infatti, tra i docenti delle masterclass di alto perfezionamento che si tengono per il festival parallelamente alla programmazione concertistica e che hanno attirato studenti da tutti i continenti. Con il patrocinio del Comune di Maiori, nella cittadina costiera si svolgono sia le attività didattiche che molti degli appuntamenti in cartellone per il festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, per la direzione di Sasha Katsnelson e di Leslie Hyde.

Brubaker suonerà ancora per l’Amalfi Coast Music & Arts Festival, venerdì 26 luglio nella stessa location di Maiori (ore 21, ingresso libero), per un recital che vedrà di scena anche l’autorevole Douglas Humpherys, la cui brillante attività pianistica ha attraversato quattro decenni in tutto il mondo, a partire dalla vittoria della medaglia d’oro alla prima edizione del prestigioso “Gina Bachauer International Piano Competition”.

Il festival prosegue con tanti altri appuntamenti, fino al 29 luglio, tutti ad ingresso gratuito.