Mare Nostrum, secondo appuntamento con la danza ad Eboli

Sabato 24 maggio alle 19.00, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospiterà il secondo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea “Mare Nostrum”, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, che si svolgerà fino a ottobre 2025 in suggestivi luoghi della cultura.

Il progetto, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

“Mare Nostrum” non è soltanto una rassegna, ma una piattaforma di incontro e dialogo tra culture differenti, in cui il corpo e il movimento diventano veicolo universale di conoscenza, riflessione e trasformazione, in un dialogo senza confini, ispirato alle acque che da millenni uniscono le sponde del Mediterraneo. Un progetto che si alimenta della collaborazione tra istituzioni e artisti, restituendo centralità alla danza come linguaggio capace di unire, attraversare, raccontare.

La serata inizierà con un aperitivo offerto da Borderline danza che preparerà il pubblico a godere delle due performance in programma.

Si esibirà per prima la compagnia Fattoria Vittadini, con “Lingua” coreografia ideata e interpretata da Chiara Ameglio con la collaborazione artistica di Santi Crispo e le musiche di Keeping Faka. Un invito a riconoscersi nell’altro attraverso il gesto semplice e simbolico di lasciare una traccia: un’azione che diventa relazione, passaggio, dono. La performance si fa così dispositivo di incontro, ponte tra identità individuali e memoria condivisa.

A seguire, la compagnia sarda Estemporada presenta “In Equilibrio”, coreografia di Livia Lepri. Un’indagine coreografica sul conflitto tra opposti e sull’armonia possibile, in cui il corpo si muove tra tensione e resa, instabilità e accoglienza. La danza si fa esplorazione dell’essere umano come parte di un tutto mutevole, attraversato da suggestioni e habitat interiori, in continua ricerca di un equilibrio che è anche esistenza.

Il viaggio di Mare Nostrum continua fino al 24 ottobre con tappe al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e Parco archeologico, al Museo archeologico nazionale di Eboli e alla Certosa di San Lorenzo a Padula, accogliendo compagnie da Italia, Croazia, Albania, Tunisia e Spagna. Una celebrazione della pluralità mediterranea attraverso la danza, dove il passato incontra il presente, e la bellezza si fa movimento.

Per l’occasione, il Museo archeologico nazionale di Eboli prolungherà il suo orario di apertura fino alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21.30. Inoltre, a partire dalle ore 19.00 l’ingresso al museo sarà gratuito.

La degustazione e la partecipazione all’evento sono gratuite e non è richiesta la prenotazione.

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

+39 0828332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli

x.com/Museo_Eboli