Playout, ufficializzate date

Il campionato di Serie B 2024/2025 non smette di sorprendere, anche fuori dal campo. Dopo settimane di incertezze, ricorsi e sentenze, arriva il comunicato ufficiale della Lega Serie B con le date delle finali playout, che decreteranno la terza squadra retrocessa in Lega Pro.

Le gare si disputeranno domenica 15 giugno (andata) e venerdì 20 giugno (ritorno), entrambe alle ore 20:30. Tuttavia, gli abbinamenti sono ancora da definire, in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Al momento a doversi sfidare sono Salernitana e Sampdoria

Il caos è scoppiato con la penalizzazione inflitta al Brescia: 4 punti in meno in classifica, una stangata che ha modificato radicalmente la situazione salvezza. La decisione ha infatti determinato la retrocessione diretta delle Rondinelle in Serie C, provocando un effetto domino in classifica. Guadagnano una posizione il Frosinone, la Salernitana e la Sampdoria. I ciociari possono festeggiare una salvezza che sembrava compromessa, mentre granata e blucerchiati dovranno passare dai playout per conquistarsi la permanenza nella categoria.

Il comunicato della Lega B arriva a valle di un processo tormentato, influenzato dai procedimenti in corso presso gli organi di giustizia sportiva endofederale. Come specificato, anche la proroga dei termini decisa dalla FIGC il 27 maggio ha influito sul calendario delle fasi finali. È quindi chiaro che la situazione resta fluida, e solo nelle prossime ore si conosceranno ufficialmente gli accoppiamenti per i playout.

Questo il comunicato ufficiale della Lega: “Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della FIGC del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di Playout ed i relativi orari: domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30, venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30. Gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione”.

Intanto, Cosenza e Cittadella sono già matematicamente retrocesse in Lega Pro. La terza squadra che li accompagnerà nel purgatorio della Serie C verrà decisa proprio negli spareggi di metà giugno.

