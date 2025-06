Il Resiliente, proiezione del film a Battipaglia

Il prossimo 5 giugno 2025 alle ore 18:00, Piazza della Cultura e della Cittadinanza Attiva, presso il comune di Battipaglia, ospiterà la prima proiezione ufficiale del cortometraggio Il Resiliente – Il coraggio di un uomo qualunque – prodotto da Edafos Formazione per la regia di Luigi Nappa.

Con questo progetto, Edafos Formazione si conferma pioniere nel raccontare, attraverso il linguaggio cinematografico, le opportunità offerte dal Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), uno degli strumenti chiave del PNRR, per promuovere l’inclusione e la riqualificazione professionale.

Il cortometraggio racconta la storia di Alberto, un uomo 45 anni che, travolto dai cambiamenti dell’industria 4.0, si ritrova improvvisamente disoccupato. Dopo una profonda crisi personale, Alberto riesce a rialzarsi grazie a un percorso formativo attivato proprio nell’ambito del Programma GOL.

Un’opera drammatica ma attuale, che esplora i temi della formazione continua, del riscatto personale e della dignità nel mondo del lavoro.

Il Resiliente non è solo un film, ma un progetto di sensibilizzazione civile: uno strumento narrativo che mette al centro la persona, le sue fragilità e la possibilità concreta di ricominciare.

Il Presidente della Edafos Formazione, Antonio Cerra, ha dichiarato: “Abbiamo realizzato questo cortometraggio con l’unico intento di far arrivare un messaggio: esistono strumenti e percorsi gratuiti per rialzarsi, e nessuno dovrebbe mai sentirsi solo”.

Il cortometraggio ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Battipaglia, Eboli, Bellizzi, Capaccio-Paestum, della Confartigianato Salerno, della Confindustria Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, a testimonianza del forte interesse suscitato a livello istituzionale e territoriale.

“Raccontare Alberto è stato come attraversare il silenzio di chi ha perso tutto, ma sceglie comunque di rimettersi in cammino” – Luigi Nappa, regista.

Produzione e cast

Il soggetto è di Iolanda Pomposelli, la sceneggiatura è scritta a quattro mani da Luigi Nappa e Iolanda Pomposelli, mentre la produzione esecutiva è a cura dell’Associazione Campania Viva ETS.

Il cast è guidato da Marco Reggiani, con Gerardina Tesauro e Assunta Marino, affiancati da altri straordinari interpreti, quali Mimmo Di Lascio, Eduardo Di Lorenzo, Danilo Candela, Danilo Vaccher, Giorgio Cafasso, Massimiliano Conte, Roberto Quattrucci, Antonio Tortora e le piccole Maria Grazia e Aurora Cerra.

Completano il team creativo: Kim Ceniccola (direttore della fotografia), Armando Monetti (musiche e suono), Daniela Glasgow (scenografa), Giovanni Scirocco (aiuto regia), Letizia De Crosta (segreteria di produzione), Marco Cicalese (grafiche).

Trailer a cura di Marco Cicalese.

Sponsor del cortometraggio: BCC Campania Centro, LabMec srl, Gioielleria Mondodoro di Tiziana D’Alessandro, Effe Legno srl, Amato Alluminio e Corrado Academy che ha curato make up e hair styling di tutti gli attori.

Conferenza stampa con ospiti istituzionali

A seguire si terrà una conferenza stampa con la partecipazione di importanti figure istituzionali impegnate sui temi della formazione e dell’inclusione lavorativa, tra cui l’Assessora Regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, il Consigliere Regionale, Andrea Volpe, il Presidente della Confartigianato Salerno, Franco Risi

Aprirà l’evento con un messaggio di saluto la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.

Un’occasione per emozionarsi, riflettere e scoprire come la formazione possa davvero cambiare la vita. Un’opera che parla al cuore e alla coscienza, capace di trasformare un tema complesso in un’esperienza viva, autentica, condivisa.

Il Resiliente è lo specchio di tante storie invisibili che meritano di essere raccontate.

Un appuntamento da non perdere per scoprire come il cinema può dare voce a chi, ogni giorno, sceglie di non arrendersi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...