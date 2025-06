La Rari Nantes Salerno torna in paradiso: promossa in Serie A1 dopo una cavalcata emozionante

Dopo una sola stagione di purgatorio in Serie A2, la Rari Nantes Salerno riabbraccia il sogno della Serie A1. Lo fa al termine di un percorso intenso, combattuto e carico di emozioni, culminato nella vittoria decisiva sul campo del Chiavari Nuoto nella “bella” dei playoff promozione. Un successo che va oltre il risultato sportivo: è il coronamento di un percorso di riscatto, volontà e coesione, che ha riportato in alto il nome della pallanuoto salernitana.

Sconfitti nella prima sfida in Liguria per 15-11, i ragazzi allenati da Christian Presciutti hanno trovato la forza di reagire e pareggiare la serie sabato scorso davanti al caloroso pubblico della piscina “Simone Vitale” con un netto 16-11. Ma è stato ieri, nella bolgia della piscina “Mario Ravera” di Chiavari, che i giallorossi hanno completato l’opera, imponendosi con il punteggio di 9-6 e guadagnando meritatamente la promozione nella massima serie.

Il cuore oltre l’ostacolo

Il merito di questa storica impresa va condiviso tra tutti i protagonisti di una stagione che, seppur iniziata tra mille incognite, ha visto la Rari Nantes Salerno crescere giorno dopo giorno. Un plauso speciale va al portiere Gabriele Vassallo, autore di una prestazione maiuscola nella gara decisiva: autentico baluardo tra i pali, ha chiuso la saracinesca nei momenti più delicati dell’incontro, tenendo a galla la squadra nei frangenti di maggiore pressione.

Dopo il momentaneo 4-3 firmato da Lanzoni per i padroni di casa al 14’, Salerno ha alzato un muro difensivo impenetrabile, lasciando a secco il Chiavari per ben 12 minuti e piazzando un parziale micidiale di 4-0. Decisivi in questa fase il lavoro del centroboa Pica, vero riferimento ai due metri, e la precisione nelle superiorità numeriche. È stato Siani, con un destro potente, a firmare il massimo vantaggio (7-4) al 22’, mandando in visibilio i tifosi salernitani giunti in Liguria.

Il sigillo della promozione

Nel quarto periodo il Chiavari ha provato a rientrare in partita con le reti di Ravina e Lanzoni, ma la Rari Nantes non ha mai perso lucidità. Ancora una volta Pica è salito in cattedra: prima in superiorità numerica, poi con una splendida “beduina” dopo una respinta corta del portiere avversario, ha messo la parola fine sul match. Il gol del 9-6 a poco più di due minuti dalla sirena ha sigillato il ritorno in Serie A1 dei giallorossi e dato il via alla festa.

Un epilogo emozionante, che ha cancellato l’amarezza della scorsa stagione e premiato la scelta coraggiosa della società, che un anno fa aveva deciso di confermare alla guida tecnica Christian Presciutti nonostante la retrocessione. Una decisione rivelatasi vincente: l’ex campione azzurro, alla sua prima promozione da allenatore, ha saputo forgiare un gruppo coeso, determinato e competitivo.

Il valore di un gruppo

La promozione non è soltanto un traguardo tecnico, ma anche il frutto di una precisa visione societaria. Il presidente Enrico Gallozzi, fin dal primo giorno dopo la retrocessione, ha creduto nel progetto di risalita. La società ha investito nella continuità, nella valorizzazione dei giovani e nel rafforzamento di un’identità che va oltre il risultato: quella di una squadra che lotta fino alla fine, che non si arrende mai.

Il cammino della Rari Nantes Salerno in regular season è stato eccellente: secondo posto in classifica, miglior attacco e miglior difesa dell’intero girone. Solo la Canottieri Napoli ha fatto meglio in termini di punti, ma i playoff hanno restituito ai giallorossi ciò che la stagione regolare aveva lasciato in sospeso.

Il fair play dell’avversario

Non va dimenticato il valore dell’avversario, il Chiavari, formazione costruita per il salto di categoria e protagonista di una stagione impeccabile, chiusa senza sconfitte e con ben 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Ma i playoff, si sa, raccontano storie diverse. E questa volta, a sorridere è stata la squadra salernitana.

Un gesto che ha colpito tutti è arrivato sugli spalti della piscina ligure: alla sirena di metà gara, il pubblico ha tributato un lungo applauso a entrambe le squadre, riconoscendo il valore sportivo e la correttezza di due formazioni che hanno dato tutto in acqua.

Salerno capitale della pallanuoto

Con la promozione della Rari Nantes Salerno, saranno tre le squadre campane in Serie A1 nella prossima stagione: Posillipo, Canottieri Napoli e, appunto, la formazione giallorossa. Un segnale forte per la pallanuoto del Sud, che continua a essere fucina di talenti e passione.

Il ritorno della Rari Nantes Salerno in A1 è un successo che va ben oltre i confini della vasca: è un segnale di rinascita, di orgoglio cittadino, di una comunità che si stringe attorno ai propri colori. È la vittoria della tenacia, della programmazione e del lavoro quotidiano, spesso silenzioso, ma sempre determinante.

E adesso, si riparte da qui. Con la testa già rivolta alla prossima stagione, ma con il cuore ancora pieno della gioia di un traguardo tanto atteso quanto meritato.

Ben tornata in Serie A1, Rari Nantes Salerno. Salerno è di nuovo grande!

Il tabellino della gara:



CHIAVARI-CHECK UP RN SALERNO 6-9 (1-3, 3-2, 0-2, 2-2) [serie chiusa sull’1-2]

Chiavari: Perrone, Ghio, Jason, Antonucci, Pellerano, Ravina 1, Lanzoni 3, Chiavaccini 1, Raineri, Fracas, M. Gitto, F. Brambilla, Merano, Schiaffino. All. Luccianti

Check Up Rari Nantes Salerno: Vassallo, M. Luongo 1, De Simone 1, Sanges, De Freitas 1, Gallozzi 1, Fortunato, Sifanno, Siani 1, Parrilli, Privitera 2 (1 rig.), Pica 2, Milione, Chianese. All. C. Presciutti

Arbitri: Colombo ed Ercoli

Note: sup. num. Chiavari 5/17, Rari Nantes Salerno 4/9. Rigori: Rari Nantes Salerno 1/1

*Le foto sono state scaricate dai profili social degli amici Ugo Rampolla e Manuel Tortorella.

