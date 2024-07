Pianista cinese Hong Xu in concerto a Cava giovedì 25

Hong Xu, considerato uno dei migliori pianisti cinesi della sua generazione, è atteso a Cava de’ Tirreni, giovedì 25 luglio, per un concerto ospitato nella settecentesca chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio (ore 19, ingresso libero).

Con questo evento, patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, l’Amalfi Coast Music & Arts Festival, alla sua 27esima edizione, torna nel borgo medievale metelliano, presentando uno dei suoi artisti di punta, rinomato professore di pianoforte – è in cattedra all’Università di Hong Kong – oltre che concertista affermato in ambito internazionale. Hong Xu interpreterà a Cava le Sonate K.332 e K.333 di Mozart, la Fantasia op. 28 di Scriabin e, in chiusura, la Leggenda n.2 di Liszt, opera a tema religioso, ispirata al miracolo di “San Francesco di Paola che cammina sulle acque”.

Lodato dal New York Times per la sua tecnica brillante, Hong Xu ha tenuto concerti sotto la guida di direttori del calibro di Hans Graf, Vladimir Ashkenzy, Mikhail Pletnev, solo per citarne alcuni, e con orchestre come la London Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Russian National Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra.

Ha eseguito in prima assoluta opere del celebre compositore statunitense Frederic Rzewski che per Hong Xu ha scritto “Rubinstein in Berlin” nel 2008. Da allora, il pianista ha suonato brani di molti compositori americani, tra cui Bolcom, Corigliano e Rochberg, sia in Cina che all’estero. Tra le prestigiose sale da concerto che hanno fatto da cornice alle sue esibizioni, la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, il Terrace Theater del Kennedy Center di Washington, l’Opera di Pechino.

La programmazione musicale del festival proseguirà a Maiori con gli autorevoli pianisti statunitensi Bruce Brubaker e Douglas Humpherys, in concerto venerdì 26 luglio (ore 21) nella chiesa di San Domenico.