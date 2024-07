Paramònia ensemble e Rose Ensemble al Maiori Festival 18 e 23 luglio

I meravigliosi Giardini di Palazzo Mezzacapo faranno da cornice al quarto evento del Maiori Festival, l’esibizione dei Panarmònia Ensemble in programma il prossimo giovedì 18 luglio alle ore 21, dal titolo “Il Clarinetto in virtuose emozioni”. Il concerto vedrà un repertorio ricco di letteratura clarinettistica, affiancata da brani celebri adattati per divulgare il più possibile la cultura musicale nel senso più ampio. Quindi si andrà dal romanticismo dell’800 al jazz, un viaggio nel tempo che racconta e trasmette il messaggio culturale intriso nel linguaggio sonoro suscitato dal suono vellutato e limpido del clarinetto. Si inizierà con le note della celebre Danza Ungherese n.5 in sol minore di Johannes Brahms, ascolteremo poi le dolci melodie di Franz Shubert con la Serenata (Swan Song) D.957 No.4; sarà la volta di Maschere di Alfredo De Falco un brano molto particolare che si sviluppa su diverse citazioni: dalla “Rapsodia per clarinetto solo” di Giacomo Miluccio, alla sonata di Francis Poulenc, passando per le Tuileries di Musorgskij a Rota di 8 e mezzo, in una continua rottura della quadratura ritmica, che ricorda la capacità del Maestro Giovanni (padre dell’autore) di riflettere, su qualsiasi oggetto lui studiasse, di penetrarlo da diverse angolazioni, riportando poi tutto in tempo attraverso l’uso di battere il tempo col piede; omaggio a Mozart con il celebre Rondò alla Turca dalla Sonata K331 detta parigina, cambio di registro con Variazioni su un tema di Paganini di Kenneth Wilson, seguirà il brano dedicato all’ensemble dal maestro Giusto Pappacena col titolo Friends, successivamente ascolteremo Danze Polovesiane dal Principe Igor di Alexander Borodin e gran finale con le opere di George Gershwin, racchiuso in un medley di Kernen, che inizierà con l’inconfondibile glissando che apre la Rhapsody in Blue, una riflessione sulle contraddizioni di un’epoca in cui la cultura scritta cominciava a sentirsi assediata e accerchiata dalle culture orali di tutto il mondo. I brani sono adattati per questo ensemble dal direttore artistico Mauro Caturano. Il Clarinet Ensemble Panarmònia “G. De Falco” è composto da: Mauro Caturano al Clarinetto Piccolo Mib, Umberpiero Caturano, Michele Moronese, Miriam Zeoli, Michele Tarallo, Domenico Lucibello, Gilda Crisci e Angela Vitale al soprano in Si bemolle, Domenico Annunziata al Clarinetto contralto Mib e Francesco Di Domenico al Clarinetto basso in sib.

Si proseguirà martedì 23 luglio (ore 21.00) con il Magnificat delle Rose Ensemble nella chiesa di S. Giacomo, che proporrà una serata dal titolo “Magnificat“. Il programma della serata prevede una serie di brani strumentali e vocali tratti dal repertorio classico e liturgico. Nato nel 2019, l’ensemble è un gruppo al femminile formato da un numero variabile di musiciste fino ad un massimo di 12 elementi. Da anni tiene concerti patrocinati dal Comune di Vietri sul Mare inseriti nel cartellone delle manifestazioni artistico-culturali. Negli anni non sono mancate collaborazioni con altre associazioni quali “MARIC”, “Il Caffè degli artisti”, “La Congrega letteraria”, “Saranno Vietresi”, “ASD Balance” e “Fondazione RUAH”. A Maiori saranno presenti Maria Ronca, clarinetto; Marta Imparato, clarinetto basso; Chiara Donnarumma e Iolanda Fiorillo, piano; Antonella Ronca, voce. Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori, promosso da Il Tempio di Apollo APS e realizzato grazie al sostegno di partners territoriali. Tutti gli eventi, a ingresso libero, sono consultabili sul sito www.maiorifestival.it.