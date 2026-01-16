 Paestum Cat Show – Love Edition 2026, esposizione felina internazionale

“I gatti ci scelgono, non il contrario.”

Phyllis Christine Cast

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere uno degli eventi felini più importanti del Sud Italia: il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, esposizione internazionale ufficiale organizzata da ANFI Campania (Associazione Nazionale Felina Italiana), in programma il 14 e 15 febbraio 2026 presso il NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio.

In coincidenza con il weekend di San Valentino, l’evento sarà dedicato al tema dell’amore in tutte le sue forme: amore per gli animali, per la bellezza e per il territorio. Oltre 300 gatti di razza, provenienti da tutta Europa, parteciperanno alle competizioni ufficiali, giudicati da giudici internazionali ANFI/FIFe Helene LIS, Sara Moroni, Manuela Centamore, Vladimir Isakov, Alessio Schiavon e Nico Padovano.

Due giorni di Expo in cui poter ammirare i gatti più belli, rari e affascinanti, dal gigante e maestoso Maine Coon, al magico Orientale, al dolcissimo British Shorthair, per non parlare delle razze a pelo lungo per antonomasia come il Persiano, il Ragdoll ed il Sacro di Birmania. Non solo pelo lungo però, perché in mostra ci sarà anche il felino Bengala che ricorda il suo cugino leopardo asiatico. Tra i protagonisti anche il Norvegese delle Foreste, il Siberiano e il Blu di Russia con i suoi occhi verde smeraldo.

Sarà l’edizione più romantica di sempre: con due BEST IN SHOW separati per i dolcissimi Sacri di Birmania e i Maine Coon, a cui si aggiungeranno le speciali di razza e le finali con premiazioni spettacolari aperte al pubblico.

Sabato 14 febbraio, in occasione della cena di gala ufficiale, verranno premiati anche i vincitori del Campionato Regionale Campania 2025, riconoscimento che celebra i migliori risultati ottenuti dagli allevatori campani nelle esposizioni nazionali ed estere.

Il Paestum Cat Show rappresenta anche un’importante opportunità di promozione turistica per Capaccio Paestum e il Cilento: migliaia di visitatori tra espositori, appassionati e famiglie soggiorneranno sul territorio, contribuendo all’indotto economico e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

L’Expo felina sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18 con orario continuato. L’evento si associa anche ad un mission sociale importante, rivolta al benessere animale e alla solidarietà, con iniziative a favore delle colonie feline regolarmente registrate in Campania, attraverso la raccolta di prodotti e materiali destinati alla cura dei gatti liberi.

Un omaggio, quindi, all’amore per la speciale LOVE EDITION 2026, che renderà il Paestum Cat Show un evento da ricordare, tra cuori, fusa e tanto entusiasmo!

Il Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si conferma, così, non solo come un grande evento espositivo, ma come una manifestazione capace di unire cultura felina, spettacolo, turismo e impegno sociale, centro propulsore e paladino nella difesa e salvaguardia degli animali.

INFO PER I VISITATORI: https://www.anficampania.it/expo-2026/

PROGRAMMA: https://www.anficampania.it/programma/

