Padre Francesco Carmelita nuovo padre provinciale dell’ordine dei minimi O .M..

Il Capitolato della Provincia Campania, Sicilia Repubblica Democratica del Congo, dell’ Ordine dei Minimi O.M. ordine monastico fondato da San Francesco di Paola, ha eletto nuovo padre Provinciale: il sacerdote Francesco Maria Carmelita classe 1970 originario di Milazzo, parroco della Chiesa Santa Maria di Martyres di Salerno.

È un giorno di festa e di gioia per l’intera comunità parrocchiale e per la città di Salerno .

Padre Francesco si troverà a ricoprire un ruolo delicato, con spirito di umiltà ,amore verso i confratelli, verso i terziari e verso i fedeli, seguendo le orme dell’emerita paolano che ha tanto amato il mondo .

Oggi per la famiglia minima è un giorno di festa , il suono delle campane si è sentito nella chiesa di Torrione vicino al Forte la Carnale ,a Napoli nel quartiere Stella e nella centralissima Piazza Plebiscito dove sorge la bellissima Basilica Pontificia costruita in onore di San Francesco ,nella Penisola sorrentina nelle comunità di Possano, Massa Lubrense, in Sicilia nel capoluogo di Regione Palermo,a Milazzo ed altri centri dell’ Isola, infine nel cuore del Continente Africano presso la famiglia minima presente nella Repubblica Democratica del Congo.

Un sincero augurio di buon lavoro al neo padre Provinciale da parte delle famiglie di Salerno.