Oro usato? A Salerno e provincia c’è chi lo paga davvero al massimo: la guida ai negozi Gold Metal Fusion

In un periodo in cui il prezzo dell’oro continua a toccare valori molto interessanti, vendere i propri gioielli usati può diventare un’opportunità concreta per ottenere liquidità immediata. Ma attenzione: non tutti i compro oro offrono la stessa valutazione.

Chi desidera massimizzare il guadagno dovrebbe affidarsi a chi ha fatto della trasparenza e della professionalità la propria bandiera. È il caso della rete Gold Metal Fusion, presente a Salerno, Nocera Superiore, Battipaglia, Agropoli e Vallo della Lucania, con oltre 25 anni di esperienza nel settore.

Perché scegliere Gold Metal Fusion?

Perché applica il prezzo più alto dell’oro rispetto alla concorrenza locale. Non è uno slogan: è una politica aziendale basata su una lunga storia di serietà e rispetto per i clienti.

Chi entra in un punto vendita Gold Metal Fusion può ottenere una valutazione gratuita e immediata del proprio oro usato. E se decide di vendere, riceve subito il pagamento, in contanti secondo le norme di legge o tramite bonifico bancario istantaneo.

“Avevo visitato altri due compro oro prima, ma la valutazione ricevuta in Gold Metal Fusion era visibilmente più alta. E in più, il pagamento è stato immediato.”

– Giorgia R., cliente a Salerno

Non solo oro: tutti i servizi disponibili

I negozi Gold Metal Fusion non si occupano solo di oro. Offrono anche acquisto di argento usato, pietre preziose, diamanti certificati e persino orologi di lusso dei marchi più noti.

Ogni oggetto viene esaminato con cura da personale esperto e formato per offrire valutazioni precise e trasparenti.

“Ho venduto un vecchio orologio ereditato da mio padre. Non pensavo potesse valere tanto. Mi hanno spiegato ogni passaggio, con gentilezza e chiarezza.”

– Luigi D., cliente a Nocera Superiore

Verifica di persona

Il miglior modo per rendersi conto della convenienza è confrontare le valutazioni di persona. Gold Metal Fusion invita chiunque voglia vendere i propri preziosi a portare i propri oggetti in uno dei negozi e vedere con i propri occhi la differenza.

Info e sedi:

👑 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐫𝐧𝐨 in via Lungomare G. Marconi 37 – tel.089.9254120

👑 𝐍𝐨𝐜𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 in via SS 18 Tirrena Inferiore 14 – tel. 081.18913432

👑 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐩𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 in Via R. Jemma 289 – tel.0828.1842431

👑 𝐀𝐠𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢 in Viale Europa 25 – tel.0974.1870790

👑 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐧𝐢𝐚 in Via Angelo Rubino 161 – tel.0974.4163

www.goldmetalfusion.com

*publiredazionale

