Dynasty, il libro di Mario Giordano

“DYNASTY. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” è il titolo dell’ultimo libro del popolare giornalista, conduttore televisivo e saggista Mario Giordano, dal 2018 alla guida del programma di attualità e approfondimento di Mediaset “Fuori dal Coro”.

Sarà la Sala Polifunzionale della Galleria Maiorino di Nocera Inferiore (SA) ad ospitare la presentazione del libro di Giordano LUNEDÌ 23 GIUGNO 2025 ALLE ORE 18.30 , nell’ambito dell’ampia rassegna culturale “Salotto Nocerino”.

Ad affiancare l’autore sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, moderatore dell’incontro/presentazione.

Con straordinaria precisione, Mario Giordano ricostruisce e denuncia gli sprechi, le follie, le scelleratezze dei potenti ma anche le loro miserie umane. E svela il vero volto di alcuni “Paperoni” italiani, ricchi di soldi ma poveri di tutto il resto, disposti a sacrificare ogni cosa, anche la propria dignità, anche la propria memoria, anche la propria famiglia, in nome di una sconfinata avidità.

Negli anni Ottanta si celebrava il capitalismo familiare. C’erano l’Avvocato, l’Ingegnere, il Contadino. Oggi, però, quelle dinastie si stanno sgretolando davanti ai nostri occhi. Le grandi famiglie, dagli Agnelli ai Benetton, dai Del Vecchio ai De Benedetti, nel momento del passaggio generazionale, stanno dimostrando tutta la loro debolezza. Spesso pure la loro meschinità. E precipitano giorno dopo giorno in un abisso di liti e vizi, ripicche e colpi bassi, pubbliche vergogne e private avidità, che getta nel discredito non solo il loro presente.

Il festival della letteratura e dei libri ideato e organizzato dalla Libreria Mondadori di Nocera Inferiore si conferma punto di riferimento per gli amanti della lettura e per tutti coloro che credono nella cultura come motore di crescita e confronto.

Sala Polifunzionale – Galleria Maiorino

Via Giacomo Matteotti, 19

84014 Nocera Inferiore (SA)

PER INFORMAZIONI:

Libreria Mondadori – Nocera Inferiore

mondadoribookstorenocera@gmail.com

081.5171346

Mi piace: Mi piace Caricamento...