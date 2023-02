Orizzonte degli eventi, presentazione del libro di Gianfrancesco Caputo domenica 5 a Sapri.

Domenica 05 febbraio alle ore 17.30 presso la sede dell’Associazione Golfotrek in via Impieri n.2 in Sapri, si terrà la presentazione del libro edito dall’Associazione Culturale Proudhon “Orizzonte degli eventi” di Gianfrancesco Caputo saggista e analista politico. All’evento interverranno Sergio Massimilla per l’Associazione Golfotrek, Vincenzo Folgieri presidente dell’Associazione Culturale Proudhon, Gianluigi Pagliaro Direttore Editoriale delle Edizioni Proudhon che descriverà il progetto editoriale dell’Associazione Culturale Proudhon e Antonella Grippo giornalista e conduttrice televisiva.

Con la sua ultima raccolta di saggi brevi, Gianfrancesco Caputo ci propone un libro da leggere sull’orlo della catastrofe perfetta che parte dalla dissoluzione del pensiero critico, etico, politico e dalla risoluzione dell’uomo in un sistema valoriale disumano che si professa “Il futuro”, “la fine della storia”. Siamo tutti sull’orlo di un buco nero definitivo: in balia dell’ “orizzonte degli eventi”.

Gianfrancesco Caputo

Nato nel 1966 a Brindisi e Cilentano d’adozione, funzionario statale e consulente del lavoro abilitato ma non praticante, ha ricoperto incarichi direttivi nell’amministrazione ove presta servizio, ha rivestito cariche sindacali di livello regionale e nazionale, si interessa ai problemi del lavoro e di prassi politica attraverso l’approfondimento e l’indagine in una prospettiva di analisi filosofica e sociologica. È autore del libro Comunità e società del consumo, L’ArgoLibro editore, Agropoli 2017 e Controcanti, L’ArgoLibro editore, Agropoli 2020. Collabora con le riviste “on line” Eretici diretta da Gianni Eros Russo e BorderLiber diretta da Martino Ciano.