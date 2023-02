Amalfi, designati i componenti del Tavolo di coordinamento Turistico.

L’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano , in seguito all’approvazione del “ Piano strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post – Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025” elaborato dal Prof. Joseph Ejarque, ha istituito il Tavolo di coordinamento turistico, che prevede la partecipazione delle associazione di categoria del comparto turistico.

La Fenailp , ha designato i propri rappresentanti che prenderanno parte ai lavori, per il settore Commercio : Margareth Turati e Francesco Florio , per i pubblici esercizi: Giuseppe Proto e Luca Lettieri, per la ristorazione Giuseppe Cavaliere e per le agenzie di Viaggio Giuseppe Di Pino , i quali hanno ricevuto il decreto di nomina di componente al Tavolo di Coordinamento turistico per la parte relativa agli Operatori .

Il Tavolo permanente, avrà funzioni consultive per coordinare ruoli ed operatività dei diversi attori della destinazione, avrà il compito di condividere la pianificazione delle azioni da intraprendere, con l’obiettivo di incrementare il dialogo, la corresponsabilità e la partecipazione fra l’Amministrazione Comunale e il settore privato, volta alla ricerca di formule innovative e di semplificazione per rendere più efficace ed efficiente la fruizione turistica del Comune di Amalfi.