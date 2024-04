A2A Illuminazione Pubblica si occuperà di Montecorvino Rovella

Il Comune di Montecorvino Rovella si veste di nuova luce grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione Comunale con A2A Illuminazione Pubblica, società controllata da AEB (Gruppo A2A), in RTI con la Società Selettra Illuminazione Pubblica di Avigliano.

Fortemente perseguito dall’Amministrazione comunale, il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica e il contenimento dell’inquinamento luminoso, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

L’affidamento, del valore di 4.212.000 euro per un periodo di 20 anni, prevede un investimento di 1.373.845 euro e l’installazione di 2.215 nuove luci a LED ad alta efficienza energetica. L’accordo con Montecorvino Rovella, Comune in provincia di Salerno, consente ad A2A Illuminazione pubblica di rafforzare la sua presenza in Campania e nel sud Italia.

Un investimento per il futuro. Le soluzioni adottate garantiranno significativi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi associati sia per il Comune campano, sia per i cittadini di Montecorvino Rovella. I nuovi impianti saranno alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e consentiranno un risparmio energetico del 70%. Grazie alla nuova illuminazione ogni anno sarà evitata l’emissione di circa 260 tonnellate di CO2 e verranno risparmiate circa 180 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio).

Nel dettaglio, il progetto prevede:

• Completa sostituzione di 1.742 apparecchi di illuminazione e successiva installazione di nuovi apparecchi con tecnologia LED;

• Completa sostituzione di 105 proiettori con tecnologia LED;

• Relamping di 310 centri luminosi con trasformazione dell’apparecchio esistente con tecnologia a LED;

• L’installazione di 25 nuovi centri luminosi per potenziare l’illuminazione esistente.

Con l’obiettivo di rendere Montecorvino Rovella una città smart all’avanguardia nell’efficienza energetica, il progetto prevede l’implementazione di un innovativo sistema di telecontrollo. Questa soluzione consentirà una manutenzione più efficiente, grazie al monitoraggio in tempo reale dei punti luce e contribuirà ad aumentare la sicurezza urbana attraverso un sistema di illuminazione più efficace.

“La collaborazione con A2A – ha dichiarato il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio – rappresenta un modello esemplare di come l’unione di forze tra pubblico e privato possa portare a risultati straordinari a beneficio della comunità e dell’ambiente. Questo progetto non è solo un investimento nella qualità della vita dei nostri cittadini ma anche un impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale del nostro territorio. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso. Questo progetto porterà Montecorvino Rovella a diventare un punto di riferimento nel panorama delle città smart, migliorando non solo l’estetica urbana ma anche la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini”.

”Questo progetto, così importante per il Comune di Montecorvino Rovella, è il risultato di un approccio che valorizza le sinergie fra istituzioni, in un contesto di cambiamento nel quale diventa fondamentale intercettare tempestivamente le esigenze e le prospettive che avranno impatti significativi sulle città – ha affermato Federico Mauri, Direttore Generale di A2A Illuminazione Pubblica –. Siamo impegnati costantemente a dare il nostro contributo per rendere il nostro Paese più efficiente dal punto di vista energetico e lo facciamo partendo dai territori in cui operiamo con interventi che garantiscono un servizio di qualità, sostenibile e meno oneroso dal punto di vista economico. Per questo ci proponiamo come un alleato strategico per l’innovazione urbana dei Comuni”.

A2A Illuminazione Pubblica opera in una settantina di Comuni, a partire dalle piazze storiche di Milano, Brescia, Bergamo; in tutto gestisce quasi 400mila punti luce, oltre a illuminare 130 siti culturali e archeologici. In Campania A2A IP gestisce già l’illuminazione pubblica di San Gregorio Magno, altro Comune della provincia di Salerno.