Open Day al Perito – Levi di Eboli domenica 23.

Dopo il successo dell’open day di sabato scorso, domenica 23 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 il Liceo Perito Levi apre le porte, previa prenotazione online, a ragazzi e famiglie che vogliono visitare la scuola o avere supporto per le iscrizioni online.

Sempre attivo lo “sportello di orientamento online”, con prenotazione per ciascuno dei quattro indirizzi dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli: Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo Artistico e Liceo Musicale, per prenotare incontri a distanza con studenti e docenti, per conoscere i percorsi di studio ed attraversare anche virtualmente laboratori e spazi comuni. È un’occasione unica per gli alunni del primo ciclo di incontro e di confronto per progettare il futuro, scegliere in maniera consapevole, ricevere informazioni concrete, capire quali saperi e quali skills sono capaci di futuro.

Il protocollo anticontagio dell’Istituto impone ingressi contingentati e rigoroso controllo dei green pass, ma gli studenti non hanno mai smesso di comunicare attraverso i profili social e il web istituzionale. Pillole di vita scolastica quotidiana, interviste, percorsi PCTO, video di musica e di arte si moltiplicano sul web per consentire a tutti di essere liceali per un giorno, in attesa di eventi in presenza già programmati.

“Le attività di orientamento in ingresso rappresentano – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Laura M. Cestaro – un momento importante per aprire la scuola al territorio, presentare l’offerta formativa, consolidare il senso di appartenenza a una comunità educante da sempre connotata da altissima qualità professionale, ampiamente testimoniata dall’indiscusso valore umano e culturale delle studentesse e degli studenti”.