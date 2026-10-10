Home Istruzione e Formazione L'Università che cambia Notte Europea dei Ricercatori, domenica 11 all’Università di Salerno

Notte Europea dei Ricercatori, domenica 11 all’Università di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Anche quest’anno l’Università degli Studi di Salerno partecipa e promuove la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026, un grande evento internazionale dedicato alla scienza, alla curiosità e al dialogo tra ricerca e società. L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo S.T.R.E.E.T.S. Science Technology Research for Ethical Engagement Translated in Society, associato all’iniziativa MSCA and Citizens dell’Unione Europea, finanziata nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01 European Researchers Night).

Dopo il successo degli appuntamenti di Napoli, Benevento, Caserta e Cassino, la Notte Europea dei Ricercatori arriva a Salerno domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 18.30 alle 23.00, nella splendida cornice della Villa Comunale, per un’intera serata di incontri, esperimenti, dimostrazioni e dialoghi aperti con i protagonisti della ricerca universitaria.

L’iniziativa è sostenuta nell’ambito delle azioni di Terza Missione UNISA e patrocinata dal Comune di Salerno.

Alla cordata partecipano l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi del Sannio, i numerosi Istituti del CNR campani partecipanti alla rete CREO, Le Nuvole ICC, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INGV-Osservatorio Vesuviano, INFN – Sezione di Napoli e CIRA – Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali, cui si aggiungono per il 2026 l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Cosa ci sarà

L’Ateneo porta nel cuore della città il suo Ecosistema di saperi e conoscenze, con la partecipazione dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo, ognuno con un proprio spazio interattivo:

  • laboratori sperimentali e science show dal vivo
  • attività per scuole e famiglie
  • esperienze di realtà aumentata e dimostrazioni tecnologiche
  • talk divulgativi e performance scientifico-artistiche.

Sarà inoltre presente un Laboratorio Interattivo con la Polizia Scientifica, dove studenti e studentesse potranno scoprire il mondo delle analisi forensi e della ricerca applicata alla sicurezza.

Una iniziativa per le scuole

La Notte dei Ricercatori rappresenta un’occasione straordinaria per avvicinare gli studenti al mondo della scienza in modo partecipativo, diretto e appassionante. In particolare, nell’ambito del programma europeo Researchers@School, i ricercatori UNISA incontreranno le scuole anche nei mesi successivi alla manifestazione, proseguendo il dialogo e offrendo laboratori dedicati.

La partecipazione è libera e gratuita.

SAVE THE DATE

Domenica 11 ottobre 2026 – dalle ore 18.30 alle 23.00, Villa Comunale di Salerno

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