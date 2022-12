Natale, torna dopo 2 anni la Calata della Stella ad Atrani.

Torna, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, lo spettacolo che meglio di qualsiasi altro racconta la magia del Natale in Costiera: la calata della stella dal Monte Aureo, salutata dallo spettacolo pirotecnico di Senatore Fireworks.

Allo scoccare della mezzanotte le mille luci colorate del borgo presepe si spegneranno per accompagnare la discesa della cometa di bengala fino al terrazzo panoramico della Collegiata di Santa Maria Maddalena; un’emozione intensa, giunta alla 142esima edizione, che va ad amplificare la magia di una notte già ricca di significati.

L’appuntamento di quest’anno, il primo dopo il buio degli ultimi due anni, si colora di una luce particolare.

Atrani vuole, attraverso il suo evento più sentito, illuminare di speranza questo Natale per quanti soffrono gli orrori della guerra, in qualsiasi parte del mondo; per tutti coloro che vivono difficoltà personali, sociali ed economiche rese ancora più drammatiche dalla pandemia; e per tutta la cittadinanza, affinché conservi sempre saldi i principi che fondano ogni comunità: partecipazione, solidarietà, crescita condivisa.

La calata della stella rappresenta un pezzo della storia e della tradizione di Atrani, un irrinunciabile evento che non può assolutamente mancare nel panorama natalizio.

Una tradizione che riesce a mettere insieme passato e presente, unendo folklore, religiosità popolare e memoria storica in una combinazione che non perde mai il suo fascino.