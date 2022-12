Gerardo Di Lella Grand Òrchestra in concerto all’Auditorium Niemeyer di Ravello lunedì 26.

Sarà la Gerardo Di Lella Grand Òrchestra ad aprire il cartellone organizzato, in occasione delle festività, dalla Fondazione Ravello e sostenuto dalla Regione Campania.

Nella serata di Santo Stefano (26 dicembre, ore 19) sul palco dell’Auditorium Oscar Niemeyer i 71 elementi della Grand Òrchestra diretti da Gerardo Di Lella, faranno rivivere le musiche che hanno reso immortale nel mondo il nostro cinema.

Un viaggio trasversale attraverso i più noti temi dei lavori di registi quali: De Sica, Scola, Sordi, Steno, Rosi, Fellini, Leone, Coppola, Benigni, Zeffirelli, Salerno e che hanno conquistato il giusto rilievo internazionale.

In scaletta, musiche di Trovajoli, Rota, Morricone, Bacalov, Piovani, Ortolani, Cipriani, Piccioni ed anche un omaggio a John Williams che di recente ha compiuto 90 anni e alla regista Lina Wertmüller, particolarmente legata a Ravello.

Le partiture che verranno eseguite sono trascrizioni ad opera dello stesso Di Lella e sono state ricavate fedelmente dalle registrazioni presenti nei film. In questo modo, durante il concerto l’ascoltatore avrà l’incredibile sensazione di rivedere le scene delle ormai immortali pellicole attraverso la loro musica.

Su www.ravellofestival.com tutte le info. I biglietti sono acquistabili anche su www.etes.it e nei punti vendita abilitati.

Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Lunedì 26 dicembre

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Concerto di Santo Stefano

Gerardo Di Lella Grand Òrchestra

Gran galà per il cinema

Posto unico € 25 (€ 15 under 30)

Programma

Armando Trovajoli

Dramma della Gelosia, 1970 – E. Scola (ca. 4’)

Profumo di Donna, 1974 – D. Risi (ca. 4’,50”)

Nino Rota

Il Padrino I, 1972 – F. F. Coppola (ca. 3’,15”)

Il Padrino II, 1974 – F. F. Coppola (ca. 3’,15”)

La Strada, 1954 – F. Fellini (ca. 3’,30”)

Ennio Morricone

Indagine Su un Cittadino al Sopra di Ogni Sospetto, 1970 – E. Petri (ca. 3’,15”)

Metti Una Sera a Cena, 1969 – G. Patroni Griffi (ca. 3’,50”)

Childhood and Manhood, 1988 – G. Tornatore (ca. 2’,40”)

Nuovo Cinema Paradiso, 1988 – G. Tornatore (ca. 5’,25”)

Per Un Pugno di dollari, 1964 – S. Leone (ca. 2’,00”)

Nicola Piovani

La Vita è Bella, 1997 – R. Benigni (ca. 3’,20”)

John Williams

Star Wars – S. Spielberg (ca. 6’,15”)

Schindler’s List – G. Lucas (ca. 4’)

Stelvio Cipriani

Anonimo Veneziano, 1970 – E. M. Salerno (ca. 3’)

Luis Bacalov

Il Postino, 1994 – M. Radford (ca. 5’,30”)

Riz Ortolani

Fratello Sole, Sorella Luna, 1972 – F. Zeffirelli (ca. 4’)

More, 1962 – G. Jacopetti, P. Cavara, F. Prosperi (ca. 3’)

Piero Piccioni

Travolti da un Insolito Destino, 1974 – L. Wertmüller (ca. 2’,45”)

Albert Edward Sutherland

Vado a Zonzo, 1963 da “I Diavoli Volanti” – (doppiatore A. Sordi) (ca. 1’,30”)

Piero Piccioni

You Never Told Me, 1966 da “Fumo di Londra” – A. Sordi (ca. 3’, 40”)

Marcia di Esculapio, 1968 da “Il Medico della Mutua” – A. Sordi (ca. 2’,30”)