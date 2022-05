Modà live al PalSele di Eboli sabato 28.

“Comincia lo show” al PalaSele di Eboli, dopo un’attesa lunga oltre due anni: domani, sabato 28 maggio, saranno i Modà a riaccendere le luci del palco con “BUONA FORTUNA IL TOUR”.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il tour si chiude a Eboli (dove si recuperano le date del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020). Sarà l’unica tappa in Campania per la band che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano, ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, e che ha sempre trovato nel live la sua condizione migliore.

Con questo show Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) portano dal vivo i brani del loro nuovo progetto discografico “Buona Fortuna – Parte Seconda” e del precedente EP “Buona Fortuna – Parte Prima” (entrambi prodotti da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services). Nella lunga scaletta del concerto ci sarà naturalmente spazio anche per i successi intramontabili del gruppo come “Tappeto di fragole”, “Gioia”, “La notte”, “Viva i romantici”, “Come un pittore”.

“Romantici siamo felici che il 28 maggio saremo a Eboli per la chiusura del tour, non vediamo l’ora di riabbracciarvi, sarà l’ultima data, romantica come sempre, vi aspettiamo!”: è il messaggio che Kekko Silvestre ha lanciato con un video a tutti i fan.

I Modà mancano dal PalaSele dal 2016 e sarà la quarta volta che si esibiranno nella venue, tra le più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live della regione dove si esibisce il top del pop italiano:

INFO UTILI I biglietti per la tappa sono ancora disponibili in prevendita e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show dalle ore 17. Come per tutti gli show riprogrammati, i biglietti già acquistati precedentemente sono validi per le nuove date corrispondenti. L’ingresso sarà consentito dalle ore 19, si ricorda agli spettatori che è richiesta obbligatoriamente la mascherina ffp2. Lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.