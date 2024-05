Minori e internet, convegno al Picentia di Pontecagnano

Minori e internet, dalle opportunità agli effetti, tra diritto e salute. Questo il tema dell’incontro di domani, 30 maggio 2024, che si terrà alle ore 18.30 nella Mediateca comunale Alda Merini di Pontecagnano Faiano promosso dal blog “I volti di Cassandra” in collaborazione con l’Istituto comprensivo Picentia, il circolo Occhi verdi di Legambiente e la Camera per i minori di Salerno, l’associazione di avvocati che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti.

Obiettivo: sensibilizzare, informare e promuovere alleanze educative, i cosiddetti Patti digitali di comunità, fra famiglie, educatori ed enti locali per sensibilizzare all’uso più sano del digitale da parte di minori e adolescenti .

«L’uso di dispositivi digitali – commenta la dirigente scolastica dell’Ic Picentia, Ginevra de Majo – è divenuto, complice la pandemia, un elemento strutturale della vita delle famiglie. Non si può tornare indietro né imporre divieti, ma come comunità educante possiamo informare i genitori e formare i docenti ad educare i minori ad un uso critico e creativo dei dispositivi digitali».

Nel corso dell’incontro pediatri e pedagogisti parleranno dei rischi psicologici e delle ricadute sulla salute che l’uso acritico, passivo e prolungato della tecnologia (smartphone, tablet, etc) può avere su minori e adolescenti .

«Questo incontro – spiega Lucia Zoccoli autrice del blog I volti di Cassandra – nasce dalla volontà di coinvolgere genitori, comunità educante e istituzioni in una riflessione a 360 gradi sull’uso delle tecnologie da parte di minori e adolescenti. L’obiettivo è quello innanzitutto di informare, organizzando incontri in tutte le scuole, ma anche di creare una rete e lanciare da Pontecagnano un “patto digitale di comunità” ».

«Quella di domani – commentano il sindaco Giuseppe Lanzara e l’assessore all’istruzione Gerarda Sica – è un’iniziativa necessaria in un tempo complesso, in cui l’utilizzo della rete manifesta, ed anzi ha da tempo manifestato, i suoi limiti e le sue più chiare conseguenze. Pensare ad un’alleanza fra la comunità educante è un modo concreto per arginare i problemi che la rete provoca, ponendo tutti dinnanzi alle proprie inevitabili responsabilità».

Interverranno: il sindaco Giuseppe Lanzara, l’Assessore all’Istruzione Gerarda Sica, l’autrice del blog I Volti di Cassandra Lucia Zoccoli, la dirigente scolastica dell’Ic Picentia Ginevra de Majo, la pediatra Argia Mangione, la pedagogista clinica Mara Bridi, l’avvocato Michela Masullo della Camera per i minori di Salerno, e la presidente del circolo Occhi Verdi Legambiente, Carla Del Mese. Modera: Stefania Maffeo.