Mercato di Pagani, Comune e Anva consegnano kit mascherine agli operatori ambulanti.

Venerdì 7 maggio l’Amministrazione Comunale di Pagani, per il tramite dell’assessore al commercio Pietro Sessa, ha distribuito un kit da 10 mascherine a tutti i 150 operatori ambulanti presenti al mercato di Arena Pignatara.

L’Anva Confesercenti Regionale Campania ha partecipato sia in fase organizzativa che di distribuzione. Presenti il Coordinatore Regionale Aniello Ciro Pietrofesa ed il delegato ANVA del mercato, Dino Picariello.

Dichiarazioni dell’assessore al commercio Pietro Sessa: “L’Amministrazione comunale di Pagani crede nella utilità di questo nostro grande mercato settimanale. Stavolta distribuiamo mascherine ma in un recente passato siamo stati al fianco degli operatori mercatali quando per causa-covid il mercato doveva rimanere chiuso. Appena è stato possibile abbiamo previsto delle giornate supplementari di apertura – nel periodo pre natalizio – in modo da poter fare recuperare una parte delle ore perse.

Con l’Anva Confersecenti, in particolare con il coordinatore Ciro Pietrofesa, stiamo definendo le modalità per autorizzare l’apertura nella fascia serale. In fase avanzata anche il progetto di ‘mercato itinerante domenicale’. Da figlio di commercianti so quant’è importante per la storia di Pagani questo secolare mercato. Storia che intendiamo valorizzare con iniziative ad hoc”.

Dichiarazioni del coordinatore Anva Confesercenti regionale, Aniello Ciro Pietrofesa: “Il rapporto tra amministrazione comunale di Pagani e comparto ambulante è tra i massimi e più virtuosi esempi di costruttiva collaborazione, così come accade in tanti altri Comuni dell’Agro.

Qui il Comune parla con gli ambulanti ma soprattutto mostra capacità di ascolto. Insieme costruiamo soluzioni ai problemi e individuiamo risposte. E’ accaduto quando i ‘colori’ impedivano le aperture e gli operatori hanno apprezzato. Sappiamo che c’è un Comune-amico e la nostra collaborazione è totale. La consegna dei kit delle mascherine è stato un bel gesto. L’ultimo di una lunga serie. Lavoriamo ai progetti illustrati dall’assessore per fare di Pagani, ed in generale dell’Agro, un modello-guida di sviluppo ed integrazione dell’attività mercatale in provincia di Salerno ed in regione Campania”.