GRAZIE AL “ROTARY CLUB SALERNO  NORD DEI DUE PRINCIPATI” UNA PENSILINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MICHELE RICCIARDI”  DI PENTA DI FISCIANO

Grazie al “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal dottor Carmelo Orsi, è stata inaugurata ieri mattina, presso la scuola primaria e dell’infanzia “Michele Ricciardi” di Penta di Fisciano, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” di Fisciano – Lancusi, una pensilina che proteggerà dalla pioggia e dalle intemperie circa 130 bambini al loro ingresso nell’istituto. La pensilina, realizzata dalla ditta “Officine Cerrato” di Montecorvino Pugliano, è stata progettata gratuitamente dall’ingegnere rotariano Giuseppe Giannattasio che ha rispettato tutte le normative vigenti e curato ogni dettaglio:” E lunga 12,15 metri e larga 3” – ha spiegato l’ingegnere – “. E’ stata realizzata in tubolari di acciaio zincato poggiati su una fondazione in cemento armato. La copertura è in policarbonato trasparente dello spessore di 4 millimetri. Copre tutta la rampa di accesso all’istituto e consente di coprire anche il passaggio di carrozzine per disabili”. L’idea progettuale che è nata nell’anno rotariano 2018/2019, con la Presidente Sirella Renda, è stata portata avanti grazie all’impegno fondamentale del successivo Presidente Vittorio Villari e dall’attuale Presidente Carmelo Orsi che ha sottolineato l’importanza dell’opera donata all’istituto.” Dopo tre anni dalla genesi e dopo il superamento di varie difficoltà, dovute anche alla pandemia, oggi inauguriamo la Pensilina del progetto “Un tetto per tutti”, un progetto che appartiene a tutto il Club, perché ognuno ha fatto la propria parte nel rispetto dei principi fondamentali del Rotary: l’amicizia e soprattutto il servire la comunità e il territorio al di sopra di ogni interesse personale”. Soddisfatto il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro”, il professor Ciro Amaro:” E’ un’opera molto importante in quanto consente, nelle giornate di pioggia, una fruizione più comoda, sicura e agevole per tutti i ragazzi della scuola. Ringraziamo il Club rotariano ed anche il Comune di Fisciano che si è impegnato a portare avanti questo progetto. E’ importante inaugurare e utilizzare questa pensilina in questo momento particolare anche per la nostra scuola”. Il Sindaco del Comune di Fisciano, il dottor Vincenzo Sessa, ha lodato l’iniziativa:” Con il Club rotariano, che è sempre attento alle esigenze del territorio, da tempo stiamo mettendo in campo varie attività, anche di aiuto concreto per i cittadini della Valle dell’Irno. Questa pensilina può rappresentare un segnale di ripresa in questo particolare momento che stiamo vivendo”. La struttura è stata benedetta da Don Marcello Tamburo. Presenti i presidenti dei Club rotariani e rotaractiani del territorio, l’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100 Massimo Franco, la professoressa Anna Maria Ieraci Bio, il Past Governor Marcello Fasano, il Past Assistent Francesco Dente e il Presidente della “Fisciano Sviluppo”, il dottor Andrea Pirone.

Aniello Palumbo