Lo spettacolo di Natale al San Luca di Battipaglia

Una sala gremita, applausi scroscianti e tanta emozione: è questo lo scenario che ha accompagnato, venerdì 12 dicembre alle ore 19:30, lo spettacolo natalizio del Centro San Luca Medicina & Riabilitazione di Battipaglia, andato in scena nella Sala Maiori dell’Hotel San Luca.
Lo spettacolo di quest’anno, dal titolo “Alice e il suo meraviglioso mondo”, ha visto protagonisti bambini e adulti in cura presso la struttura, che si sono esibiti insieme ai terapisti ed educatori, sotto la regia di Paola Greco, in un percorso teatrale capace di unire arte, terapia e inclusione. Una rappresentazione intensa, colorata e carica di significato, che ha saputo conquistare il pubblico sin dalle prime battute.
Tantissima la partecipazione e altrettanti gli applausi per i piccoli e grandi protagonisti, che hanno regalato al pubblico non solo uno spettacolo, ma un vero e proprio messaggio di speranza e di augurio per un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
La recita natalizia rappresenta una tradizione ormai consolidata per il Centro San Luca, fortemente voluta e mantenuta dalla famiglia Vitolo e in particolare da Elisa e Marcello Vitolo, che considera questo appuntamento uno dei momenti più importanti dell’anno.
A sottolineare il valore profondo dell’iniziativa è stata proprio Elisa Vitolo, direttore generale della struttura, che ha dichiarato:
«Ieri, venerdì 12 dicembre, i nostri ragazzi insieme alla nostra équipe hanno portato in scena “Alice e il suo meraviglioso mondo”: uno spettacolo che ci ha fatto viaggiare tra emozioni, sogni e meraviglia.
La recita di Natale per noi del San Luca Medicina & Riabilitazione non è solo uno spettacolo: è il racconto di un percorso, dei piccoli grandi traguardi raggiunti, della crescita, del coraggio e della gioia di stare insieme. Sotto i riflettori, ogni sorriso, ogni gesto e ogni applauso hanno avuto un significato profondo. Grazie ai nostri bambini e ragazzi, alle loro famiglie e a tutti gli operatori che, con impegno e cura, hanno reso questa serata davvero speciale. Perché il vero paese delle meraviglie è fatto di persone che sanno prendersi per mano».
Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un vero e proprio percorso terapeutico alternativo, in cui oltre al teatro e la danza, guidati, come detto, dalla regia di Paola Greco, diventano strumenti di riabilitazione: un canale diverso, efficace e profondamente umano per proseguire le terapie, stimolare le capacità espressive, rafforzare l’autostima e favorire la relazione.
“Alice e il suo meraviglioso mondo” ha dimostrato ancora una volta come la riabilitazione possa passare anche dal palcoscenico, trasformandosi in emozione condivisa e lasciando un segno profondo nel cuore di chi c’era.
