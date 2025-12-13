Furti delle borse dalle auto, due arresti della Polizia

Arrestati a Salerno due uomini specializzati in furti e frodi Informatiche; distraevano le loro vittime con la scusa dell’informazione stradale.

Due persone sono finite in manette dopo le indagini dei poliziotti della Squadra mobile di Salerno perché responsabili di una serie di furti, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e ricettazione.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire almeno 17 episodi di furto avvenuti tra luglio e settembre scorsi a Salerno dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza e le movimentazioni bancarie dei due indagati.

In particolare, le vittime prescelte, prevalentemente donne, anche anziane, mentre erano a bordo della loro auto, venivano avvicinate da uno degli indagati con la richiesta di un’informazione, mentre il complice, approfittando della momentanea distrazione della malcapitata, asportava dall’auto la borsa impossessandosi di denaro, documenti, preziosi e carte di credito

I due poi passavano immediatamente alla fase successiva. Le carte venivano impiegate per prelevamenti di contante o per pagamenti rapidi in esercizi commerciali. In alcuni casi rubando anche gli smartphones delle vittime, gli indagati riuscivano a introdursi abusivamente nei loro sistemi di home banking disponendo consistenti bonifici verso conti correnti o carte attivati appositamente per riciclare i proventi.

Si stima che attraverso i pagamenti, prelevamenti e bonifici effettuati mediante l’utilizzo dei sistemi o strumenti bancari delle vittime, gli indagati hanno conseguito un profitto illecito di circa 50 mila euro.

