L’Estate dei Piccoli ad Amalfi.

La fortuna di nascere ad Amalfi la si percepisce già da piccoli, quando le giornate estive trascorrono veloci tra tuffi in mare e corse in spiaggia. A ciò si aggiungono tanti appuntamenti pensati apposta per i bambini e le bambine che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Laboratori artistici in Pineta, Luna Park in Piazza e tanti spettacoli d’autore che ripropongono i classici della tradizione istrionica e della letteratura per bambini e ragazzi. Appuntamenti divenuti oramai tradizionali e attesi da grandi e piccini, non solo amalfitani.

“Gli appuntamenti dell’Estate dei Piccoli, insieme al Summer Camp che anche quest’anno abbiamo proposto come supporto alle famiglie, garantirà momenti di sano divertimento e di crescita artistica e culturale dei nostri bambini e delle nostre bambine – spiega l’Assessore delegata alle Politiche Sociali e all’Infanzia, Francesca Gargano, che ha ideato e organizzato il programma in collaborazione con l’Assessore Enza Cobalto, delegata alla Cultura e agli Eventi, che prosegue dichiarando – Il calendario eventi dei piccoli è un modo per crescere ed educare al bello i nostri piccoli concittadini già in giovanissima età, divertendosi in compagnia.”

Gli eventi in programma sono tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione, al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.

Di seguito i dettagli:

Martedì 27 Luglio

h 18.00 – 20.00, Amalfi – Parco Pineta

Art Children Party – Pineta Creativa

A cura de Il Mondo di Naty

Primo turno 18.00 – 19.15 max 40 persone

Secondo turno 19.30 – 20.15 max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Venerdì 30 Luglio

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Il Principe e il Povero

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Granteatrino

Spettacolo unico con prenotazione obbligatoria al numero 333 4735314

Martedì 3 Agosto

h 18.00 – 20.00, Amalfi – Parco Pineta

Art Children Party – Marbling Paint Party

A cura de Il Mondo di Naty

Primo turno 18.00 – 19.15 max 40 persone

Secondo turno 19.30 – 20.15 max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Venerdì 6 Agosto

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Il Mago di Oz

Spettacolo per bambini e ragazzi, una coproduzione TFU Perugia e Teatro Bertolt Brecht di Formia

Spettacolo unico con prenotazione obbligatoria al numero 333 4735314

Sabato 7 Agosto

h 20.30 – 22.30, Pogerola – Piazza G. Amodio

Evviva il Luna Park

In occasione della serata inaugurale delle Pogeroliadi – evento solidale che quest’anno celebra la sua XXVII edizione – la piazzetta di Pogerola si trasformerà in un fantastico Luna Park, con tipici giochi realizzati in legno e carta pesta e dipinti a mano. Fra tiro al segno e al bersaglio, pesca dei pesciolini e tanto altro ancora il divertimento per grandi e piccini è assicurato!

A cura di Play Animation

Domenica 8 Agosto

h 19.30, Vettica – Piazzale Chiesa S. Michele

Art Children Party – Art Lab Party

A cura de Il Mondo di Naty

Turno unico per max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Martedì 10 Agosto

h 18.00 – 20.00, Amalfi – Parco La Pineta

Art Children Party – Art Lab Party

A cura de Il Mondo di Naty

Primo turno 18.00 – 19.15 max 40 persone

Secondo turno 19.30 – 20.15 max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Giovedì 12 Agosto

h 19.30, Tovere – Piazzale Chiesa S. Pietro

Art Children Party – Craft Party

A cura de Il Mondo di Naty

Turno unico per max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Venerdì 13 Agosto

h 21.00, Pogerola – Piazza G. Amodio

Ufficio parole smarrite

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Teatro del Baule

Spettacolo unico con prenotazione obbligatoria al numero 333 4735314

Martedì 17 Agosto

h 18.00 – 20.00, Amalfi – Parco Pineta

Art Children Party – Frida Kahlo Art Party

A cura de Il Mondo di Naty

Primo turno 18.00 – 19.15 max 40 persone

Secondo turno 19.30 – 20.15 max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Venerdì 20 Agosto

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Cenerentola in Bianco e Nero

Favola musicale con attori, pupazzi e figure animate. Uno spettacolo di Marco Renzi a cura del Proscenio Teatro di Fermo

Spettacolo unico con prenotazione obbligatoria al numero 333 4735314

Martedì 24 Agosto

h 18.00 – 20.00, Amalfi – Porto di Amalfi

Art Children Party – Laboratorio di Pittura all’aria aperta

A cura de Il Mondo di Naty

Primo turno 18.00 – 19.15 max 40 persone

Secondo turno 19.30 – 20.15 max 40 persone

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0340687

Venerdì 27 Agosto

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Zitto, che te lo racconto… Cunti e canti della favolistica campana

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia degli Sbuffi

Spettacolo unico con prenotazione obbligatoria al numero 333 4735314