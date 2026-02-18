Le Stanze dell’Arte, da venerdì 20 a Palazzo Fruscione

Negli spazi storici di Palazzo Fruscione, a Salerno in Vicolo Adelberga, prende vita, dal 20 febbraio all’8 marzo, la quinta edizione de Le Stanze dell’Arte, progetto espositivo che si distingue per un format unico: ogni artista abita una stanza, trasformando l’ambiente in un luogo narrativo, immersivo e personale.

Ideata e diretta dall’artista salernitana Olga Marciano, l’iniziativa costruisce un dialogo tra pittura, scultura e installazione, valorizzando la pluralità dei linguaggi e favorendo un’esperienza fondata sull’ascolto e sulla relazione.

Il progetto gode del patrocinio morale del Comune di Salerno ed è realizzato in collaborazione con FLUSSO Contemporary Art, rafforzando il legame tra ricerca artistica e territorio.

All’edizione 2026 parteciperanno gli artisti Laura Bruno, Anna Ciufo, Lello D’Anna, Antonio De Chiara, Dario Di Martino, Roxana Esposito, Maria Fontanella, Stefania Frigenti, Anna Nuzzo Grisabella, Giuseppina Irene Groccia, Elena Lembo, Olga Marciano, Antonio Mariconda, Nicola Pellegrino, Anna Quaglia, Giulia Reale, Maria Scotti, Regina Senatore, Pasquale Siano, Barbara Spatuzzi, Sabrina Tortorella, Silvana Valese.

Nella Stanza Collettiva ci saranno invece Francesco Avvisati, Peppe Nocerino e un omaggio a Maria Di Filippo.

Nel corso della rassegna sarà conferito il Premio Le Stanze dell’Arte un riconoscimento speciale dedicato a personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno generato connessioni autentiche tra diversi linguaggi artistici, contribuendo in modo significativo alla diffusione dell’arte come esperienza condivisa. Quest’anno sarà conferito alla Prof.ssa Anna Bisogno, docente di cinema, radio e televisione presso Università Mercatorum, per il suo significativo contributo alla crescita culturale e alla promozione di una visione dell’arte e dei media come territori di dialogo e contaminazione continua. Il percorso di Anna Bisogno intreccia cinema, televisione, radio, piattaforme digitali e social network, restituendo loro una dimensione comune e profondamente connessa al tessuto sociale e culturale contemporaneo. La sua attività di ricerca, didattica e divulgazione ha contribuito allo sviluppo dei television studies e alla rilettura critica della storia della televisione italiana, valorizzandone il ruolo culturale e la funzione di ponte tra arti visive, musica, racconto e società.

La consegna del riconoscimento avverrà durante l’inaugurazione, condotta da Concita de Luca, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, On. Enzo Maraio sabato 20 febbraio alle 18.00

Nel corso della rassegna sono inoltre in programma la performance musicale del Coro T’Incanto, diretto da M° Antonella Zito, con Roberto Marino (pianoforte) e Biagio Marinelli (percussioni); una degustazione vini Villa Matilde – Avallone, a cura del sommelier Vladimiro Gennatiempo con il Wine Team; laboratori di ceramica con Roxana Esposito per approfondire la materia e le diverse tecniche artistiche.

Ed ancora, sabato 28 febbraio l’artista Olga Marciano, l’attrice Cinzia Ugatti e il musicista Jacopo Martone guidano il pubblico in Silver Soul, progetto che unisce arti visive, teatro e musica, sorseggiando tè; venerdì 6 marzo, Spoiler d’Artista, un format originale che svela ciò che di solito resta nascosto dietro l’opera; domenica 8 marzo, chiusura della rassegna con premiazione finale, consegna di attestati e catalogo, valorizzando il percorso creativo degli artisti e la partecipazione del pubblico.

La rassegna Le Stanze dell’Arte è realizzata con la collaborazione di BCC Scafati e Cetara – Gruppo BCC Iccrea, L’ArteCheMiPiace (Blog arte e cultura), ContempoArte Magazine, Tobian Art Gallery – Firenze, Stilla Agrioil Italian Farm, Scuola di pianoforte di Antonella Zito, Villa Matilde Avallone, viticultori in Campania.

Orari di apertura:

Martedì – Giovedì: 17:30 – 20:00

Venerdì – Domenica: 11:00 – 13:00 e 17:30 – 20:00

Lunedì chiuso

