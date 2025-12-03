Intelligenza artificiale, ingegneri a confronto

L’intelligenza artificiale impatterà a livello globale su circa il 40% dei posti di lavoro ed entro il 2030 sarà necessario un aggiornamento significativo delle competenze fino al 65%.

Questi dati sono emblematici ed esplicativi della necessità di porre la giusta attenzione ad una rivoluzione tecnologica, che rispetto alle precedenti, ha anche un altro importante fattore, la velocità esponenziale con cui avviene.

Ed è per questo che il convegno sull’intelligenza artificiale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno il prossimo 5 dicembre a partire dalle ore 1500 presso il LIoYd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare, assume particolare importanza anche per la rilevanza degli ospiti che ne relazioneranno.

Il sottotitolo del convegno ” Impatto su società, mondo della ricerca e del lavoro-principi etici ed aspetti legali”, mette in campo alcune delle questioni più rilevanti legate all’IA su cui i decani dell’Ordine e i giovani Ingegneri intendono interrogarsi.

Ad aprire i lavori il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Raffaele Tarateta. Seguiranno i saluti istituzionali affidati al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri Angelo Domenico Perrini, a Mauro Uniformi Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e a Fabio Napoli Presidente della Consulta delle Costruzioni.

Seguirà la Lectio Magistralis del Professore Francesco Paolo Adorno, Ordinario di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Salerno che tratterà dell’etica dell’IA fra tecnologia, valori e responsabilità. Cinque gli interpreti della tavola rotonda che avrà come tema ” Scienza e co-scienza etica al tempo dell’Intelligenza Artificiale”: il Magnifico Rettore dell’Unisa Virgilio D’Antonio, Andrea Prete Presidente dell’Union Camere Italiane, Federico Brancaccio Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili, Antonio Sada Presidente Confindustria Salerno e Rosario De Luca Presidente di Professioni Italiane.

Non mancherà il momento celebrativo con la consegna delle onorificenze con il Premio all’Ingegnere Mariarosaria dell’Osso, salernitana,prima donna Colonnello dell’Esercito Italiano. Importante per l’Ordine sarà la premiazione dei Senatori(iscritti dal 1985) e dei Senatori Emeriti( iscritti dal 1975). Quest’ultimi saranno premiati dal Vice Presidente

dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno Renato Nappi, dal Consigliere Segretario Rossella Del Regno e dal Consigliere Tesoriere Antonio Ardolino.

Un messaggio di congratulazioni ai nuovi Senatori Emeriti da parte dei Past President Michele Brigante e Armando Zambrano .

Riconoscimento anche alla studentessa Sofia Dell’Uomo Ferro, terza al campionato nazionale di disegno tecnico.

Al termine della giornata un convivio celebrativo e lo scambio di auguri natalizi. Momento arricchito dalla musica dell’orchestra diretta dal Maestro Luciano Marchetta.

