Informagiovani, incontro a Montesano sulla Marcellana a cura di Confesercenti.

“Giovani e imprese: le nuove sfide del futuro” è il tema dell’incontro in programma oggi alle 18, nella sala informagiovani in Largo Michele Arcangelo Vassallo, nell’area parcheggio di Montesano Capoluogo, con la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano.

Dopo gli interventi del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, e di Carmela Di Pierri, consigliere comunale delegata alle Politiche Giovanili, si terrà l’intervento della dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano.

Durante l’incontro saranno trattate le modalità di accesso ai bandi Resto al Sud, Nuove imprese a tasso 0, Selfiemployment ed altri, e saranno esaminate le varie opportunità del mondo dell’imprenditoria e le nuove sfide del futuro.

Per tutte le informazioni, oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, lo sportelloConfesercenti Vallo di Diano è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.