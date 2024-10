Incidente stradale, morto motociclista a Eboli

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada statale 18, nella zona di Santa Cecilia, situata nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un uomo di cinquant’anni, alla guida di una motocicletta, ha perso la vita a seguito di una collisione con un’automobile.

L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al centauro. Nello stesso incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone, una delle quali è minorenne. A causa delle ferite riportate, sono state tutte prontamente trasportate in ospedale a Salerno per ricevere le cure necessarie.

Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese del tutto chiare, e i medici stanno effettuando ulteriori valutazioni per determinare la gravità delle loro lesioni. Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Eboli hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Il loro obiettivo è ricostruire esattamente la dinamica dello scontro, che è avvenuto in prossimità del chilometro 83 della statale.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove sul luogo dell’incidente, come tracce di frenata o residui di veicoli, per stabilire le responsabilità e capire se vi siano state delle irregolarità o delle distrazioni alla guida che possano aver causato la tragedia.