Il Rotary Distretto 2101 sottoscrive e lancia “Seconda Chance”

Mercoledì 23 luglio, presso la Fondazione Banco di Napoli, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – e il Rotary International Distretto 2101, nell’ambito del progetto “Seconda Chance 2025-2028”.Promossa dal RI Distretto 2101, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli, Arciconfraternita dei Pellegrini e Fondazione Pol.i.s. l’iniziativa ha lo scopo di offrire una seconda opportunità a giovani sottoposti a provvedimenti giudiziari, accompagnandoli in percorsi di crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale. “Stamane il Rotary ha inteso lanciare un forte messaggio di inclusione e rinascita al mondo giovanile. ‘Fare rete’ tra istituzioni, mondo giudiziario, terzo settore e comunità è una premessa fondamentale se si intende offrire ai ragazzi a rischio – attraverso percorsi ad hoc, con tirocini retribuiti, formazione e orientamento – una concreta possibilità di cambiamento e crescita che possano restituire loro fiducia e dignità e favorire una piena inclusione nella società.”. Ha sottolineato, particolarmente soddisfatto, nel corso del suo intervento, Angelo Di Rienzo, governatore del RI Distretto 2101, che ha altresì ringraziato il presidente della commissione, Alfredo Ruosi, ed i rotariani coinvolti – napoletani e campani – e quanti si sono spesi e ancora si spenderanno per la riuscita del progetto. Alla importante cerimonia hanno presenziato e porto un indirizzo di saluto: Paola Brunese, presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli; Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli; Carmela Ianniello, direttore dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni; Bruno D’Urso, consigliere della Fondazione Banco di Napoli; Gianni Cacace, consigliere dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli e don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. (Comunicato Stampa del “Distretto Rotary 2101”).

